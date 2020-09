Castells defiende una Universidad gratuita, pero reconoce que no hay recursos

El ministro de Universidades, Manuel Castells, apuesta por un modelo de educación pública y gratuita en todos los niveles, también el universitario, aunque ha reconocido que a día de hoy eso no es posible "porque evidentemente no hay recursos".



En una entrevista en eldiario.es, Castells ha explicado que su modelo y "en general el del Gobierno" es una universidad pública y gratuita para todos. "No veo por qué tenemos una sanidad pública y gratuita y no podemos tener una educación pública y gratuita en todos los niveles. Sin excluir la educación privada".



No obstante, ha reconocido que "evidentemente no hay recursos ahora" para esto. "No es algo que suceda de la noche al día. Esto es gradual. Lo que sí hemos hecho es una congelación y reducción de las tasas universitarias, que van en ese sentido. Para llegar a una gratuidad primero hay que reducir, congelar, y establecer esa reducción".



En cuanto a los presupuestos destinados a su Departamento, Castells ha admitido que los de 2021 "están muy ajustados. Hay presupuesto para la Universidad, pero cuánto y cómo es lo que se está discutiendo ahora".



Pero Castells confía en que para 2022, "si no hay una catástrofe total, sí habrá un incremento serio para la Universidad" y ha explicado que hay un compromiso del Gobierno para esta legislatura, "que a ver si podemos cumplir en las condiciones actuales", de aumentar al 5 % del PIB el gasto educativo, aunque no se especifica ahí cuánto es para universidades.



Ante las críticas, el ministro ha asegurado que no ha estado ausente durante la pandemia del coronavirus, ya que desde el estado de alarma su Ministerio ha tenido 40 reuniones con distintos actores y él ha estado en 31 de ellas.



Preguntado por si cree que hay una campaña en su contra, ha respondido que "si hay una repetición de casi lo mismo en medios, redes, de algo que empíricamente no es cierto, en principio eso es una campaña".



"No es un secreto que todo lo que se refiere al Gobierno de coalición está bajo la lupa más o menos interesada de múltiples medios, y en particular de una derecha y ultraderecha que han perdido el poder -siempre creyeron que era suyo- y que no lo van a recuperar", ha destacado.



"Democráticamente no van a poder gobernar durante mucho tiempo, entonces la estrategia es intentar desestabilizar al Gobierno de coalición de la manera que sea, incluso con ministros que no interesan demasiado", ha lamentado.