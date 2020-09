Montoro pide unos nuevos presupuestos "por la propia salud de la democracia"

El ex ministro popular de Hacienda Cristóbal Montoro ha instado al Gobierno a presentar unos nuevos presupuestos para 2021 y a evitar tener que prorrogar por tercer año los elaborados por él para 2018, algo que "por la propia salud de la democracia debería terminar".



En una entrevista en RNE, Montoro ha recordado que los presupuestos de 2018, que han estado vigentes en 2019 y 2020, fueron elaborados en un contexto de consolidación del crecimiento y del empleo.



"Y ahora hay que hacer unos de crisis, para salir de ella cuanto antes. Y ya se está tardando", ha dicho, "pero hay que hacerlo bien, no se puede hacer cualquier presupuesto".



El ex ministro ha constatado que "tenemos mayorías suficientes en España para que se forme un Gobierno pero no para cambiar el presupuesto del anterior", una situación anómala ante la que ha pedido a partidos e instituciones un esfuerzo para lograr el entendimiento, desde una responsabilidad "que es compartida" y superando las críticas "excesivas".



Preguntado por las peticiones de varias autonomías de flexibilización de la ley de estabilidad, Montoro ha indicado que lo que hay que hacer es "suspender" la norma aplicando su causa de excepcionalidad, y ha añadido que "no entiende cómo se está tardando tanto" en hacerlo.