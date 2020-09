Las restricciones para viajar a España se amplían hasta el día 30

Las restricciones a viajes no esenciales de ciudadanos de terceros países de fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen se han ampliado hasta el próximo 30 de septiembre con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles, aprobada en julio, y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de septiembre.



Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.



Se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.



Quedan exentos de estas restricciones los residentes habituales en la UE, estados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano o San Marino que se dirijan a ese país.



También los titulares de un visado de larga duración expedido por un estado miembro o asociado Schengen que vayan a ese país, profesionales de la salud, investigadores sanitarios y profesionales del cuidado de mayores, personal de transporte, diplomáticos, estudiantes o personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados, entre otros.