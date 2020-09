El repunte de contagios por Covid aumenta las hospitalizaciones en autonomías

En los primeros días de septiembre se ralentizaron los contagios de coronavirus en España, tendencia que se ha visto interrumpida ahora con un repunte en el número de nuevos casos en muchas comunidades, lo que ha llevado a un aumento en el número de hospitalizaciones.



El Ministerio de Sanidad notificó ayer viernes un nuevo máximo de nuevos positivos, 12.183, de los que 4.708 se habían confirmado en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos se eleva a 566.326, y 46 muertes hasta 29.747.



A falta de que el lunes Sanidad vuelva a actualizar sus datos, este sábado muchas comunidades han ido renovando sus cifras.





- Andalucía: ha registrado en las últimas 24 horas 1.131 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecimientos por este motivo, el doble que en el día anterior y cerca de los 16 del miércoles, la mayor cifra registrada en la comunidad desde la pasada primavera.- Asturias: ha confirmado 85 positivos por coronavirus diagnosticados ayer, la cifra más elevada registrada en una sola jornada en Asturias desde que el pasado 6 de julio, tras 25 días sin nuevos casos, comenzó la segunda ola de la pandemia de covid-19 en la región.- Aragón: la Dirección General de Salud Pública de la comunidad ha informado de 491 contagios notificados el viernes -113 más que el día anterior-, de los que el 69 por ciento eran asintomáticos y la mayoría, 367, se han registrado en Zaragoza.- Baleares: se han diagnosticado 269 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en las que se ha reducido levemente (0,7 %) el número de enfermos de covid-19 hospitalizados, que asciende a 382.- Canarias: ha contabilizado cuatro nuevos fallecimientos por covid-19, así como 270 contagios más que los comunicados el viernes. El número de fallecidos el sábado fue de 193, cuando el viernes hubo 189 muertes.- Cantabria: ha registrado 213 nuevos positivos por covid-19, 118 detectados ayer y 95 más en lo que va de hoy, sábado, y hay 1.623 casos activos, mientras que los hospitalizados con el virus ascienden a 63, tres más que ayer. Hay siete personas en la UCI, una más.- Castilla y León: repunte con cuatro fallecidos en las últimas 24 horas, 930 casos nuevos (351 más que el día anterior) y veinte brotes nuevos. 120 nuevos casos confirmados por PCR.- Cataluña: ha notificado 1.303 nuevos casos de coronavirus confirmados con pruebas PCR y nueve fallecidos en las últimas 24 horas, ambas cifras superiores a las del día anterior, como también lo es el número de personas hospitalizadas, 32 más hasta los 727. De los pacientes hospitalizados, 130 están en la UCI.Además, la Generalitat ha decidido prorrogar 15 días más la limitación de aforo a 10 personas en reuniones públicas y privadas, mientras que la policía local de Sitges (Barcelona) ha informado de que ayer viernes puso 73 denuncias a jóvenes de entre 18 y 20 años por no llevar la mascarilla en la vía pública.- Galicia: tres muertes más por covid-19, lo que hace en total 679 desde el inicio de la pandemia, y sus casos activos han bajado en 25, hasta la cifra actual de 4.336.- Murcia: suma 449 nuevos casos en las últimas 24 horas. Un hombre de 87 años y con patologías previas falleció ayer por coronavirus, con lo que ya son 173 las víctimas en esta pandemia en la comunidad.- Navarra: 308 nuevos casos positivos de infección por COVID-19 y 13 ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI.- País Vasco: 670 nuevos casos de positivos en covid-19 detectados en las últimas horas mediante pruebas PCR, 96 más del día anterior, mientras que siguen subiendo los ingresos de pacientes en los hospitales, otros 53, y también los enfermos que están en las ucis (60).- La Rioja: 881 casos activos, 71 más que los que había registrado en la jornada anterior y 36 brotes activos, 5 más. Se encuentran ingresadas en hospitales 82 personas con COVID-19, una más que ayer.La Comunidad de Madrid continúa a la cabeza de contagios, defunciones y presión asistencial, con un 18 % frente al 7,5 % de media de los hospitales españoles.Este sábado se ha sabido que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá de forma telemática el viernes 18 de septiembre con los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Arroyomolinos, Leganés, Móstoles y Parla para tratar las consecuencias de la pandemia en sus municipios.En Baleares, la Conselleria de Salud se ha visto obligada a cerrar la planta de Estomatología del Hospital Son Llàtzer de Palma por un brote de covid-19 que ha afectado a 19 profesionales sanitarios y 7 pacientes.La Junta de Castilla y León ha declarado este sábado un brote de coronavirus en el Hospital Comarcal de Medina del Campo (Valladolid) con doce afectados: cuatro pacientes y ocho trabajadores.En el Hospital Clínico de Zaragoza ha fallecido por coronavirus el cantautor y poeta aragonés Joaquín Carbonell, tras luchar contra la enfermedad desde finales de julio y permanecer ingresado en la UCI del centro hospitalario 47 días.Y aunque no se podrá evaluar el impacto de la vuelta al colegio hasta la semana que viene, quince días después de su comienzo, las consecuencias del covid-19 se están sucediendo en cuanto a aislamientos de clases por contagios de docentes y estudiantes.Ejemplo de ello es el colegio privado Santa María de los Rosales, de Madrid, donde estudia cuarto de la ESO la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, a la que se le hará la prueba PCR después de que en su clase se haya confirmado un positivo por coronavirus en un compañero.El colegio ha informado este sábado a las familias de que el origen del contagio es externo al centro, que no hay motivo de alarma y que la medida de enviar a casa a los alumnos de la clase de la princesa ha sido preventiva.