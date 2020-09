La luz será más barata que en Francia o Alemania desde 2023, según Ribera

El precio de la electricidad convergerá con el de Francia y Alemania en 2023 y, a partir de ahí, será más barata, gracias a la progresiva integración de las energías renovables en España, ha afirmado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.



Según datos del último barómetro de asociación de grandes consumidores de energía AEGE, el precio final de la electricidad para la industria en agosto se situó en España en 49,07 euros megavatios hora, frente a los 20,89 euros de Alemania y los 25,06 euros de Francia.



Durante su intervención en el Nueva Economía Forum, Ribera ha señalado que es el momento de concretar el modo en el que "podemos beneficiarnos" hoy de precios de generación más bajos gracias a las nuevas tecnologías renovables y que Gobierno y actores sociales deben analizar conjuntamente cómo lograrlo.





"Nuestros datos apuntan a que gracias a la progresiva integración de renovables en nuestro sistema, contaremos con una convergencia de precios con respecto a los de Alemania y Francia hacia el año 2023, pero a partir de ahí será incluso más barato", ha dicho la ministra.Esto obliga a acelerar todo el proceso de cambio del sistema de subastas "para poder capturar este beneficio y a reflexionar sobre la trascendencia de un buen sistema de red inteligente", según Ribera.A medio plazo, hay otros desafíos que necesitan ser activados hoy, como, por ejemplo, quién y cómo se gestionan los datos aportados por la red inteligente o qué pasa con las grandes tecnologías que han de acompañar para contar con un sistema energético "robusto", como el almacenamiento o el hidrógeno verde.En este contexto, la ministra ha apuntado a que el Estatuto Electrointensivo, con el que se pretender aliviar la factura eléctrica de los grandes consumidores, es "potencialmente aprobable" en octubre, y que el Ejecutivo ultima también una Ley de Infraestructuras Verdes.EL PROCESO PARA LA LLEGADA DE FONDOS EUROPEOS ES MÁS LENTO DE LO DESEABLEA preguntas de ejecutivos de Enel e Iberdrola sobre cuándo comenzarán a llegar los fondos de reactivación europeos y a qué proyectos se destinarán, Ribera ha señalado que el procedimiento lo marca la Comisión Europea y ha avanzado que la presentación "del conjunto del esquema" por parte del Ejecutivo español "será muy pronto"."Es verdad que la gestión de formularios de la Comisión está siendo un poquito más lenta de lo deseable, por eso les digo: no esperen ustedes, sigan adelante y vayan armando bien esos procesos (...) porque el tiempo del que vamos a disponer es relativamente corto", ha añadido la ministra.LOS OBJETIVOS EN MOVILIDAD ELÉCTRICA A 2030 SE PODRÍAN SUPERARRespecto a la electrificación del parque móvil, ha asegurado que, pese a la covid, los objetivos a 2030, como que en España circulen 5 millones de vehículos eléctricos, y a 2050, como la descarbonización total del parque móvil, "siguen vigentes, son alcanzables y, probablemente, superables"."El proceso de transformación no es lineal, una vez que se activa, se acelera, y tengo la impresión de que en el ámbito de la industria de la movilidad se están produciendo cambios a gran velocidad", ha dicho Ribera, que ha subrayado que la sociedad demanda con "mucha claridad" un cambio en la movilidad en las ciudades tras el confinamiento.Además, España no se puede permitir el lujo de perder el tren de la transformación industrial de la movilidad, "porque tiene todo lo que se necesita para ser un actor protagonista de ese cambio", ya que aquí se produce acero, motores, coches, motos, furgonetas, camiones o autobuses.Para favorecer la movilidad eléctrica, el Ejecutivo desarrollará un real decreto que regule de forma "estable y clave" los puntos de recarga eléctrica y su mantenimiento y gestión y ha asegurado que la normativa europea de emisiones o iniciativas como el plan Moves propiciarán el "boom" del coche eléctrico."Yo si creo que los objetivos son alcanzables (...) la actualización del concepto de movilidad ha alcanzado un entorno óptimo para dar saltos cualitativos muy notables y eso pueda beneficiar al conjunto de la cadena de valor industria y servicios", ha insistido Ribera.