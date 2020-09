Notificados 26.560 nuevos casos desde el viernes y un total de 525.549

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 26.560 nuevos casos confirmados de coronavirus desde el viernes, 2.440 detectados en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total se eleva a 525.549 contagios, mientras que el total de fallecidos asciende a 29.516, lo que supone 98 nuevas muertes, de las cuales 237 han tenido lugar en la últimos 7 días.



Según estos datos, Madrid ha sido la comunidad con mayor número de positivos en las últimas 24 horas, 670, aunque esta cifra supone menos de la mitad de los 1.416 confirmados el pasado viernes en esta región, seguida del País Vasco, con 475, de Andalucía, con 250 y de Aragón, con 224.



El coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que se trata de una "situación muy parecida a las de las semanas previas", aunque ha reconocido que la "positividad por PCR es algo más alta de la que nos gustaría", y ha destacado el "esfuerzo diagnóstico" que se está haciendo.





En rueda de prensa, el experto ha subrayado que la incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días es de 229 casos por cada 100.00 habitantes y que se mantiene en torno al 7 % la ocupación hospitalaria, con un total de 7.892 ingresos, de los que 1.034 están en la UCI."La capacidad de detección nos indica que no podemos comparar la situación actual con la de marzo. Es mucho más favorable, aunque seguimos en fase ascendente, sobre todo en algunas comunidades", ha dicho el epidemiólogo.Según los datos de Sanidad, Madrid, que ha notificado 10.440 nuevos casos desde el pasado viernes, es la región con más defunciones en los últimos 7 días, con 74.En contagios, por detrás de Madrid está el País Vasco, con 475 nuevos positivos en las últimas 24 horas; Andalucía, con 250; Aragón, con 224; Canarias, con 180; Extremadura, con 123, y Navarra, con 108, mientras que por debajo del centenar se sitúan Cataluña, con 87; La Rioja, con 76; Cantabria, con 60; Asturias, con 55; Castilla León, con 49; Galicia, con 28; C.Valenciana, con 18; Melilla, con 10; Ceuta, con 7, y Murcia, con 2.En cuanto a las defunciones, ha habido también 39 en Andalucía, 20 en Aragón, 19 en Castilla León, 18 en Galicia, 11 en Canarias, 8 en Cataluña, 7 en Baleares, 6 en Castilla La Mancha, Navarra y Extremadura, respectivamente, 2 en Asturias y el resto en Cantabria, Melilla y Murcia.La presión hospitalaria varía mucho en función de la comunidad: Madrid es la que más presión soporta, con un total de 2.447 personas ingresadas, lo que eleva su tasa al 18 %, mientras que en Aragón se mantiene en el 12 %, al igual que en el País Vasco, mientras que en Baleares, ha subido un punto hasta el 13 %.Actualmente, hay un total de 1.034 pacientes en las ucis de toda España, aunque son las madrileñas las más ocupadas (274), seguidas de Cataluña, con 148.Para Simón, estos datos significan que los hospitales tienen ahora "suficiente capacidad para responder", aunque ha señalado que en algunas zonas "la presión comienza a ser suficientemente fuerte como para pensar opciones de descarga con el fin de mantener la mayor capacidad posible para otras cosas que no sean coronavirus".Con los nuevos incrementos, la incidencia en 14 días, que se situaba el pasado viernes en 216, ha subido hasta 229, ya que 108.079 personas han recibido un diagnóstico positivo, aunque también varía mucho en función del territorio.Madrid tiene la más alta, con un 520, seguida de La Rioja, que es de 379, a 8 décimas de la del País Vasco, que se sitúa en el 371.Por el contrario, Asturias se mantiene como la única autonomía que no llega al centenar, con 63 casos por 100.000 habitantes.Los contagios confirmados mediante PCR superan ya el medio millón y en la última semana se han confirmado 49.716, un tercio de ellos en Madrid (16.501), más del doble que en Cataluña (6.647). La comunidad con las cifras más bajas sigue siendo Asturias, que ha acumulado en este periodo 337 contagios.En esta misma semana han iniciado síntomas 5.752 contagiados, aunque, en este caso, es Cataluña la que concentra la cifra mayor (1.200).Simón ha augurado que el impacto de la vuelta al colegio se empezará ver a finales de la próxima semana o la siguiente y ha advertido de que "hay que estar muy atento", mientras destacaba que las comunidades "están muy concienciadas de lo que nos podría venir encima".Con estas cifras, España sigue siendo el segundo país europeo más afectado, solo superada por Rusia (1.025.505); a nivel mundial, Estados Unidos es el más azotado por el virus con 6.226.879 casos, seguido de India (4.113.811 ) y Brasil (4.092.832 ) e India. Más de 876.616 f personas han muerto ya en esta pandemia.