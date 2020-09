Cinco comunidades inician el curso escolar marcado por las medidas anti Covid

Cinco comunidades reabren este lunes sus aulas con las medidas anti covid decretadas para evitar la extensión de la pandemia, que ha causado más de medio millón de contagios, situación que inquieta a las familias, a pesar de la llamada a la "confianza" del Gobierno que asegura que los colegios son los lugares más seguros.



El pasado viernes Navarra y Madrid fueron las primeras comunidades que abrieron sus centros para la reincorporación escalonada de los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias matriculados para este curso 20-21 y este lunes lo hacen Cantabria, País Vasco, La Rioja, Valencia y Aragón.



Se prevé que el curso se abra en Castilla León el próximo día 8; en Castilla La Mancha el 9; en Galicia, Andalucía, Asturias, Extremadura y Baleares el 10; en Cataluña y Murcia a partir del 14, y en Canarias el 15.





Este fin de semana la ministra de educación, Isabel Celaá, ha pedido a las familias que lleven con confianza a sus hijos a los centros educativos, ya que ha dicho que los colegios son los lugares "más seguros" y ha insistido en la necesidad de que las aulas estén abiertas, ya que sus beneficios son muy superiores a los eventuales riesgos que puedan generar.Sin embargo, los sindicatos de docentes, que han convocado paros en este inicio de curso en Madrid y Galicia, entre otros lugares, consideran que no se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una vuelta al cole segura, porque no se ha contratado a suficiente personal ni se han habilitado espacios en los centros para conseguir ratios inferiores.Además, y a pesar de que Gobierno y comunidades anunciaron a finales de agosto las medidas especiales de higiene y seguridad que deben adoptar los centros educativos frente al covid, la inquietud reina en muchas familias, algunas de las cuales incluso se plantean no llevar a sus hijos a los centros.Una decisión que no comparte la Asociación Española de Pediatría (AEP) que insiste en la importancia de "la experiencia vital asociada al modelo tradicional basado en la asistencia a las aulas" para los menores, entre los que incluyen a los que tienen patologías crónicas.