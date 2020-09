Vox espera que el debate de la moción de censura sea "a finales de septiembre"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes que lo "previsible" es que el debate de la moción de censura que presentará su grupo se celebre en la Cámara Baja "a finales de septiembre o principios de octubre".

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha explicado que su formación registrará la moción "en cualquier momento", y ha insistido en que el candidato encargado de defenderla está por decidir.

En esta línea, el portavoz de Vox ha recordado que el líder de la formación, Santiago Abascal, se mostró "dispuesto a liderarla". Eso sí, Abascal dejó claro que "no tenía porque ser él" si se encontraba una persona que "generase más consenso" y que no estuviese asociada a ningún signo político.

Así, Espinosa de los Monteros ha señalado que su partido ha estado hablando con gente "de otros sitios" y "de la más diversa procedencia". "La puerta de Santi Abascal sigue abierta", ha insistido, para asegurar que, de no encontrar a nadie, será el presidente de Vox el encargado de defender la moción.

En este contexto, el portavoz parlamentario se ha mostrado sorprendido de que, pese a que España sea "el país con las peores restricciones a la libertad, los peores datos sanitarios del mundo y la peor crisis económica", no existe un consenso "para acabar con el peor Gobierno del mundo en el peor momento posible".

"Que eso no sea un clamor es para hacérselo mirar. Es un momento óptimo para intentar acabar con todos los medios legítimos con el gobierno. Que esto no sea tan evidente para todos los demás diputados y algunos que dicen que están en la oposición me resulta chocante", ha zanjado.