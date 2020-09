Largas colas y quejas de profesores en los test de anticuerpos de Madrid

La primera jornada de realización de test anticuerpos al personal escolar de la Comunidad de Madrid previa al inicio del curso ha transcurrido este miércoles entre largas colas y quejas de los profesores y personal administrativo y de servicios que han acudido al instituto Virgen de la Paloma, el único centro de la capital habilitado a este fin por el Gobierno regional.



Ante esta situación, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha suspendido los test a los profesores convocados en el centro de la capital a partir de las dos de la tarde, media hora antes de la finalización de las pruebas, para "gestionar la aglomeración y evitar incrementar las esperas".



Las citas canceladas pasarán al viernes aunque todos los que ya estuvieran en el centro antes de las dos de la tarde podrán hacerse las pruebas.





La Consejería de Educación y Juventud ha escogido cinco centros para la realización de estas pruebas, uno por cada Dirección de Área Territorial, por lo que los profesores que imparten clase en la capital tenían que acudir al instituto Virgen de la Paloma.Según han indicado a Efe varios profesionales, los centros recibieron el martes por la tarde un correo, que luego tuvieron que remitir al personal, donde se les indicaba la hora y lugar donde les correspondía acudir. Horas después les llegó un formulario para expresar su consentimiento a someterse a las pruebas.Además de por la poca antelación, los profesores consultados por Efe, algunos de los cuales hacían cola en el instituto Virgen de la Paloma desde hacía más de tres horas, se han quejado por el hecho de que hubiera sólo un centro habilitado para toda la capital y por la ausencia de medidas de seguridad y distanciamiento a la entrada del mismo."Hay miles de profesores, la cola es kilométrica, quieren distanciamiento en las clases y luego nos tiene aquí a todos los maestros así (...) esto es una vergüenza", protestaba a las puertas del centro un profesor de Primaria llamado Sergio.Un monitor de Educación Infantil admitía: "Yo tenía cita a las 10.30, son las 12 pasadas, y la cola da como dos vueltas al colegio. Y la verdad, me he colado, porque ya estaba bastante saturado y lo que yo no voy a hacer es tirarme aquí cinco horas de cola, con el riesgo que hay para la salud".Cecilia, profesora del colegio Francisco de Luis de Moratalaz, ha apuntado: "Se están poniendo muy estrictos con lo que tenemos que hacer en el colegio y mira lo que está aquí montado, que esto parece un festival. Esto es una locura y está muy mal organizado, y estamos todos muy indignados".Junto a los profesores están convocados otros profesionales como Cintia, limpiadora en un colegio de San Blas. "Lo que no tengamos, lo vamos a pillar aquí (...) no hay ninguna medida de seguridad y vamos a ir a los colegios con lo que aquí recojamos", decía.Los demás centros habilitados a este fin son el IES María Zambrano (Leganés), el IES Antonio Machado (Alcalá de Henares), el IES Diego Velázquez (Torrelodones) y el CTIF San Sebastián de los Reyes.Además, en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad (Ifise) se están realizando las pruebas a 1.327 profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa de la Comunidad.Aquí las colas han sido mucho menores, y la viceconsejera de Organización Educativa, Pilar Ponce, ha declarado que las esperas en el IES Virgen de la Paloma se han producido, en su mayoría, porque los profesionales no han acudido a la hora en que estaban citados.En este sentido, ha pedido que la gente sea “muy responsable” e intente acudir en la franja horaria en la que se le ha solicitado, teniendo en cuenta que en la capital se ha citado hasta a 10.000 personas por jornada.Ponce ha explicado que el objetivo de la consejería es que los profesionales que vayan a sustituir a quienes den positivo se incorporen al sistema “antes, por supuesto, de empezar las clases”, y que docentes y alumnos "solo piensen en la ilusión de volver a las clases", evitándoles "cualquier otro tipo de preocupación".En paralelo, los docentes y profesionales que hoy se hacían las pruebas en esta instalación han mostrado su malestar por “lo precipitado” de la convocatoria y coincidían en que “deberían haberse organizado con más tiempo, porque hay personas que ni siquiera estaban en Madrid”.Otros se preguntaban “qué va a hacer la consejería en los centros donde hay hasta cuatro positivos”.Fernando, cocinero en la escuela infantil de Fuencarral donde se han registrado los positivos, cuestionaba: "La duda es si lo volverán a repetir periódicamente, o ha sido solo de cara a la galería”.La Comunidad pretende realizar, desde hoy y hasta el próximo lunes, pruebas de anticuerpos a alrededor de 100.000 docentes.La vuelta a las aulas se realizará escalonadamente en los próximos días, siendo los alumnos del primer ciclo de Infantil (0-3 años) los primeros que empezarán el curso presencial, el viernes 4.