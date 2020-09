Illa: "Madrid está tomando las medidas que tiene que tomar"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que la Comunidad de Madrid "está tomando las medidas que tiene que tomar" para frenar el avance de la epidemia y que mantiene una "comunicación muy fluida" con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.



"Ahora Madrid tiene un incremento de casos importantes. (...) Pero yo estoy en una comunicación muy fluida con el consejero de Sanidad de Madrid y me consta que están tomando las medidas adecuadas para estabilizar esto", ha destacado Illa en una entrevista en Antena 3.



El ministro ha explicado que las grandes áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona, tienen unas circunstancias específicas que hacen más difícil controlar y estabilizar la expansión del virus, "por eso hay que tomar medidas lo antes posibles y adecuadas a la situación epidemiológica".





"Madrid está tomando las medidas que tiene que tomar", ha insistido.Precisamente esta tarde, a las 19:30 horas, Illa tiene previsto reunirse con los consejeros de Sanidad de Madrid y de las limítrofes Castilla-La Mancha y Castilla y León para tratar cómo evitar que los contagios de la primera se extiendan a las segundas, una reunión en la que participará también el equipo de Salud Pública y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.Fuentes de Sanidad han indicado que se trata de una "reunión de trabajo, como se hace habitualmente también con otras, para analizar la situación actual".Sobre este asunto se ha pronunciado, en una entrevista en Telecinco, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha enmarcado la reunión dentro de la "normalidad y coordinación" necesarias entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.Preguntado por el desencuentro entre el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la Junta de Castilla y León por las restricciones adoptadas en Valladolid y Salamanca para frenar el avance del virus, el ministro de Sanidad ha sostenido que las administraciones autonómicas y municipales tienen que evitar los conflictos y mantener un diálogo fluido.Illa ha afirmado que apoya y avala todas las medidas adoptadas por las comunidades y ha recalcado que hay que actuar "con prontitud y contundencia" y con decisiones proporcionadas a la evolución de los contagios.Ha incidido, además, en que la situación epidemiológica no es comparable con la de marzo y abril, en que el incremento de casos no ha provocado la alteración de la actividad asistencial salvo en casos puntuales ni hay riesgo de colapso en el sistema y por tanto, en este momento, no estaría justificado un confinamiento generalizado, si bien sí son necesarias medidas puntuales.Por último, Illa ha avanzado que su ministerio está trabajando con el de Industria para homologar mascarillas especiales con las que se puedan leer los labios, una petición del colectivo de personas sordas.