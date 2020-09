Sánchez inicia con Casado su ronda de contactos con los partidos políticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado esta mañana su ronda de contactos con los partidos políticos y está ya reunido con el líder del PP, Pablo Casado.



Sánchez ha recibido a Casado pocos minutos después de las diez de la mañana en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa.



Tras posar ante los medios gráficos en el exterior y en el interior, ambos dirigentes han iniciado esta reunión con la que el jefe del Ejecutivo abre la ronda en la que medirá la disposición de los partidos para pactar los presupuestos y otras cuestiones, como la renovación de los órganos constitucionales.





Después de la reunión está previsto que Casado comparezca ante los medios de comunicación en la Moncloa.Minutos antes del encuentro entre Sánchez y Casado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado en RNE que si Sánchez quisiera pactar los presupuestos con su partido "lo primero" que debería hacer es "echar a Pablo Iglesias de su Gobierno" porque los populares no pueden "ir muy lejos" con Podemos.Ha considerado además que Ciudadanos, dispuesto a un acuerdo presupuestario, debería de sentirse "incómodo" porque Sánchez le está pidiendo que "se siente a negociar con un partido imputado".García Egea ha asegurado que el PP "tiende la mano" para acuerdos en materia sanitaria, económica y de reformas jurídicas par afrontar los brotes del coronavirus, pero no para dar un "cheque en blanco" a Sánchez que quiere el apoyo del PP para un "presupuesto fantasma" del que aún no se conoce ni un papel.Ha dicho, además, que Pablo Casado no sabe "si hoy se va a encontrar al Pedro Sánchez del Corriere de la Sera, que se jactaba de no llegar a ningún acuerdo con el PP, o al de los eslóganes que ignora que hoy hay 30.000 personas más en el paro".Este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, lamentó que el Partido Popular esté en un "permanente cálculo partidista"."No sé muy bien cómo hacen los números porque creo que los ciudadanos no pueden compartir que el principal partido de la oposición quiera ponerse de perfil en un momento importante para la reconstrucción", dijo Montero, quien contrapuso la actitud de los populares con la disposición al acuerdo mostrada por Ciudadanos.Esta tarde, Sánchez recibirá en la Moncloa a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.Este jueves están previstas, también en la Moncloa, las reuniones con los portavoces de PNV, Aitor Esteban, y de ERC, Gabriel Rufián. Por la tarde Sánchez mantendrá encuentros telemáticos con los portavoces de otras fuerzas políticas.