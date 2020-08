Castells no estará en la reunión con las comunidades a causa de una operación

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no podrá acudir este lunes a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria ya que el pasado viernes, 28 de agosto, "se sometió a una operación quirúrgica de carácter no grave pero sí urgente".



Lo ha informado su departamento, que ha señalado, no obstante, que Castells "ha estado hasta este viernes mismo trabajando de cara a la preparación del inicio del curso, tanto internamente como en coordinación con la comunidad universitaria".



Su participación en la reunión de este lunes "ha estado en el aire ya que el propio ministro ha hecho lo posible por estar. Finalmente su convalecencia le ha impedido su participación", han recalcado.





"La operación ha ido bien y en cualquier caso el ministro sí estará en la rueda de prensa de este próximo jueves en la que se informará junto con el presidente de Crue Universidades de todo lo relacionado con el inicio del curso 2020/21", han añadido.