Ciudadanos avisa que se avecinan meses "terribles"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que España se enfrenta este otoño a meses "terribles" por la crisis del coronavirus y ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede "ponerse de perfil" para tratar de evitar el desgaste". "Le pagamos un sueldo para que asuma sus responsabilidades", sostiene.

El dirigente de Ciudadanos ha dicho que el horizonte de la pandemia es "un poco malo" y ha reprochado al Gobierno que, en vez de asumir sus responsabilidades, su propuesta haya sido delegar en las comunidades autónomas la posibilidad de declarar estados de alarma localizados.

"Sánchez se quita de en medio, y dice que la responsabilidad es de las comunidades autónomas y que el Gobierno se convertiría es una especie de gestoría administrativa para tramitar los papeles de las CCAA --sostiene--. El presidente no se puede quitar del lado simplemente para no desgastarse. Ponerse perfil, cuando tenemos un problema de tantísima gravedad, me parece una dejación de responsabilidades".

¿SE DEBE DEJAR A TORRA TODO EL PODER DE UN ESTADO DE ALARMA?

A ello añade el hecho de que al delegar la responsabilidad en las comunidades, en el caso de Cataluña está cediendo todo el poder a un presidente, Quim Torra, que considera que lo más importantes es la independencia, más que la pandemia. "Me parece tremendo", avisa.

Bal admite la legalidad de un estado de alarma selectivo, siempre de acuerdo con los expertos sanitarios, pero insiste en que el Gobierno de la Nación debe asumir mayor protagonismo y recuerda que al presidente se le paga "un sueldo" para asumir sus responsabilidades.

Según ha explicado, Ciudadanos considera que, en general, el Gobierno ha cumplido con los compromisos que adquirió con el partido naranja durante las negociaciones de la prórroga del estado de alarma, pero cree que sigue pendiente un estudio de la legislación para determinar si caben reformas para fortalecer la coordinación con las comunidades y disponer de "herramientas más potentes" contra la pandemia.

Desde el PP hablan de reformar la Ley de Salud Pública y Bal admite que puede ser una posibilidad, pero sí ha advertido de que "no se pueden limitar derechos fundamentales a través de una ley ordinaria".

Sobre la disparidad de resoluciones judiciales en torno a las medidas autonómicas contra el coronavirus, cree que la clave es cómo han pedido ese permiso los gobiernos autonómicos, pero en todo caso cree en la mayoría de los casos se han avalado y "son muy pocas, aunque llamativas", las resoluciones judiciales contrarias.

Y, en todo caso, sigue defendiendo la conveniencia de crear una comisión de investigación en el Congreso para examinar la gestión del Gobierno, aprender lecciones y evitar caer en los mismos errores en el futuro.

A su juicio, "no cabe ninguna duda" de que "el Gobierno llegó tarde" y que "lo hizo muy mal" en los primeros meses del coronavirus, y ve "inconcecible" que, cuando han empezado los rebrotes, el Gobierno se fuera 20 días de vacaciones, teniendo "los peores números de Europa con relación a los contagios.

"Todo esto merece ser analizado, con actitud constructiva para aprender de los errores y que no vuelve a a pasar", opina, aunque no pone fecha a este debate: "Habrá que buscar el momento oportuno, pero ahora lo importante es buscar la unidad, huir de ese frentismo y esa guerra de bandos que el resto de partidos están fomentando", sentencia.