El Congreso rechaza la comparecencia urgente del ministro Escrivá

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la comparecencia urgente del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para explicar las actuaciones de su ministerio para coordinar la respuesta del Gobierno ante la llegada de inmigración irregular en verano.



La propuesta de comparecencia, del Partido Popular, no ha prosperado en la Diputación Permanente, ya que han sido 38 los votos en contra frente a los 30 diputados que han votado a favor.



Los populares pretendían que Escrivá diera "la cara" en el Congreso para explicar cuál es la política migratoria del Gobierno, si "papeles para todos o control de fronteras".





"Creo que la política migratoria del Gobierno es como la yenka, que va cambiando sobre la marcha (...) Es inexistente la política de inmigración del gobierno, es inaceptable la dejación de funciones del Gobierno de españa ante la llegada masiva de pateras a las costas de Canarias, Andalucía, Murcia, Alicante y el salto a las vallas de Ceuta y Melilla", ha subrayado Vázquez.Desde el PSOE, Luc André Diouf Dioh ha que exigido "voces oportunistas y xenófobas" dejen de utilizar la inmigración porque no es un problema, sino un reto, y que se deje de relacionar la llegada de migrantes con la pandemia porque la trazabilidad de los inmigrantes es mucho más efectivas que en las personas españolas o en los turistas.Enrique Fernando Santiago (Unidas Podemos) ha resaltado que las llegadas de inmigrantes han descendido un 32 % este año, aunque el PP, ha dicho, quiera dar a entender que existe una llegada masiva y ha reiterado que se debe llevar a cabo una regularización de la situación administrativa de los inmigrantes de España y acabar con las condiciones indignas que padecen en el campo, "donde se producen numerosos abusos".Para Francesc Xavier Eritja (ERC), el PP ha entrado en los "fangos" de intentar vincular la migración con los contagios de coronavirus. A su juicio, Escrivá debería comparecer para buscar soluciones, no con el objetivo de "acrecentar la xenofobia y los discursos más populistas" que victimizan a los migrantes.Desde Vox, la diputada Rocío de Meer ha asegurado que se está produciendo una "invasión migratoria" ante la que España no está protegiendo su soberanía, ha dicho que los ciudadanos españoles son víctimas de esta situación y ha añadido que "no van a permitir que sus barrios se conviertan en estercoleros"."Utilizar la inmigración para sacar rédito político es de una irresponsabilidad mayúscula", ha espetado Laura Borràs (JxCAT), quien ha exigido que el debate de la inmigración se aborde con rigor y visión humanitaria y no desde un "marco mental populista y xenófobo".En ese sentido, Mireia Vehí ha lamentado que en plena pandemia algunos pidan que "haya vidas que valgan más que otras".También Aitor Esteban, del PNV, ha afeado al PP que se haga eco de una supuesta oleada y desbordamiento de la situación migratoria cuando han llegado menos migrantes a España, con la excepción de Canarias: "¿Cuál es la urgencia?", ha preguntado a los populares, a quienes ha dicho que no existe una situación extraordinaria que motive la comparecencia urgente de Escrivá, pero sí un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades por la pandemia.La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha explicado que en veinte días han llegado a Canarias 500 migrantes, la misma cifra que el año pasado en seis meses, por lo que ha urgido a adoptar medidas porque no se puede consentir "este drama humanitario" que Europa y Canarias no pueden permitirse.Alarmantes considera el diputado de Cs Guillermo Díaz que son las cifras de llegadas a Canarias, una situación por la que su grupo ha apoyado la solicitud de comparecencia de Escrivá para aclarar la posición del Gobierno respecto a una posible regularización masiva, así como las medidas extraordinarias que planea adoptar en Canarias, el reparto de migrantes entre comunidades o la atención a menores no acompañados.