"La situación es preocupante, pero el miedo no nos debe paralizar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este martes que la evolución de la pandemia en nuestro país, aunque no es homogénea, "es preocupante", pero ha llamado a mantener la "serenidad" e impedir que el miedo "nos paralice" porque la situación está lejos de ser como la de marzo.



Lo ha recalcado en una comparecencia institucional al término de la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha querido dejar claro que los datos ponen de manifiesto que algunas comunidades "parecen haber logrado más eficacia en el control de virus", mientras otras "están teniendo problemas" para afrontar el avance del coronavirus.



Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de alerta, porque la "evolución no es buena y hay que atajarla", pero también de serenidad, porque "estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y nos deje actuar".