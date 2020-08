Echenique no vería sensato decretar otro estado de alarma "a día de hoy"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado este martes que "a día de hoy" no le parece "sensato" decretar de nuevo el estado de alarma, aunque si la situación epidémica se agrava se podría plantear, y ha situado en la vuelta al colegio el gran reto actual del Gobierno.



"Si no somos capaces de controlar el virus y hay una segunda ola habrá que tomar las medidas que haya que tomar", ha dicho Echenique en una entrevista en RNE en la que también ha pedido a las autoridades que "actúen pronto" contra el "acoso terrible" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.



"No solo se está sometiendo a un acoso a una familia con tres niños pequeños, es un mensaje que se envía en clave democrática, y nuestra democracia sería más fuerte si se dijera que el acoso fascista no está permitido", ha asegurado Echenique en relación a las protestas que se producen en el domicilio de Iglesias y Montero habitualmente desde el pasado mayo.





Sobre la petición de comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno en el Congreso para explicar las cuentas de Podemos tras la investigación abierta por un juez, Echenique ha dicho que se trata de "un bulo" y de actuaciones abiertas por la denuncia del exabogado José Manuel Calvente, "basada en rumorología".Sobre las informaciones que apuntan a que de la Caja de Solidaridad de Podemos solo un 18 % de los ingresos fueron a parar a fines sociales, ha dicho que es "bien sabido" que una parte del dinero va a donaciones y otra al funcionamiento del partido.Respecto a si debería comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar más detalles sobre la salida de España del rey emérito, Echenique ha dicho que Unidas Podemos es "un grupo de Gobierno" y no está entre su labor decirle al presidente en qué formato debe comparecer. "Se lo dejamos a la oposición gustosamente", ha respondido.No obstante, ha anunciado que Unidas Podemos prepara nuevas medidas para indagar en la situación de la monarquía además de las comisiones de investigación que la Mesa del Congreso ha rechazado, la última pendiente de que se resuelva el recurso.