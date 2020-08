Montero duda de que el PP logre apoyos para investigar a Podemos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, duda de que el PP logre recabar los apoyos parlamentarios necesarios para que se cree una comisión de investigación sobre la financiación de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.



"No sé si el Partido Popular va a conseguir los apoyos necesarios para que esa comisión se pueda llevar a término, pero nosotros estamos siempre disponibles (...) Nosotros estamos siempre a disposición de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de lo que el poder legislativo decida", ha indicado este lunes Montero en declaraciones a los periodistas.



La titular de Igualdad se ha referido así al registro por parte del PP de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la financiación de Unidas Podemos después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectara indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de la formación morada en relación con los comicios de abril de 2019.





Desde el PP, la portavoz parlamentaria popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha adelantado que, si el PSOE veta la comisión de investigación, "significa que la corrupción está dentro del Gobierno" y que el presidente, Pedro Sánchez, se debe "retratar".La ministra de Igualdad ha sostenido que habrá que ver las "correlaciones parlamentarias" que se dan tanto para la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como para la creación de la comisión de investigación.El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha dicho a ese respecto en una entrevista en Telecinco que su partido rechaza la creación de una comisión de investigación basada en "disparar munición" contra Podemos y ha pedido, en todo caso, que se investiguen las "cloacas del Estado" y las cuentas de todas las formaciones.Porque, según ha resaltado, más que "informaciones", lo que publican los medios de comunicación sobre la financiación de su partido son "bulos y mentiras" para "enfangar a la opinión pública".El secretario de Organización del partido de Pablo Iglesias ha pedido además normalizar las críticas a los jueces y ha asegurado que Podemos colaborará con la justicia pero también criticará su "doble vara de medir". "Que se pueda criticar la actuación de los jueces me parece lo más natural del mundo", ha afirmado."Lo que no puede ser es que un señor hable de rumores en un partido y un juez diga: 'Pues voy a hacerle un roto a este partido que está en el Gobierno'", ha afirmado.En cuanto a la declaración de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre Unidas Podemos en la que afirmaba que "la transparencia siempre es buena y el control parlamentario siempre es positivo", Irene Montero ha precisado que lo que tenga que decirle a "la señora Robles" se lo dirá "en privado a ella o al presidente, según corresponda".La titular de Igualdad ha hablado sobre las acusaciones que se han hecho contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por la relación contractual que mantenía con su empleada del hogar. Montero ha defendido que es "un intento más de fabricación de pruebas falsas", algo que ya sufrió en el pasado con el juez Salvador Alba."El daño que eso hace a nuestra democracia, la fabricación de pruebas falsas, los montajes judiciales, los bulos, las 'fake news' son una práctica habitual de la derecha y la extrema derecha de nuestro país, que daña gravemente nuestra democracia", ha destacado."El problema no es que una y otra vez se inventen cosas contra Unidas Podemos, Pablo iglesias o Victoria Rosell: el problema es el daño que eso hace, las horas y horas de tertulias, las portadas en medios de comunicación que después suponen un daño que es irreparable", ha continuado.Por último, Montero ha dicho sobre el acoso que padecen ella y el vicepresidente Iglesias en su domicilio que "el odio no puede seguir impune" y ha denunciado que la derecha y la extrema derecha "están en una estrategia de odio"."No voy a hablar de cómo vivimos esto en mi familia, porque no va conmigo el victimismo, y es algo que todo el mundo se puede imaginar lo que supone que desde hace tres meses haya todos los días en la puerta de nuestra vivienda gente gritando e insultando, y lo que eso afecta a las rutinas con nuestros tres hijos pequeños", ha lamentado.