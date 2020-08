Torra advierte: "es imposible la independencia sin una estrategia compartida"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este domingo de que "es imposible la independencia sin una estrategia compartida" entre las fuerzas soberanistas, y de que es momento de ser constructivos y evitar la negatividad.

"Nos quieren divididos, nos quieren discutidos y nos quieren descabezados con los liderazgos", ha añadido al clausurar la 52 Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebrado en Prada de Conflent (Francia), en un acto presencial pero retransmitido telemáticamente.

"A veces nos hemos entorpecido y nos hemos encallado con temas absolutamente menores", por lo que ha reclamado hacer autocrítica en las fuerzas independentistas y pedir disculpas a la ciudadanía.

Ha destacado la importancia de la gente para lograr la independencia: "Cuando este pueblo se ha fijado un objetivo ganador, la gente lo ha hecho ganador. Después están los políticos y las entidades, pero al frente está la gente".

"Este país será, en definitiva, lo que quiera la gente que sea", y está convencido de que la ciudadanía también hará que los partidos independentistas recuperen la confianza y reconstruyan puentes.

PARLAMENT, "SEDE DE LA SOBERANÍA"

Torra ha dicho que es el momento de desobedecer: "Nos toca desobedecer. Nos toca desobedecer leyes injustas y nos toca obedecer a nuestra propia soberanía".

"Si el Parlament de Cataluña es la sede de la soberanía nacional, es la sede de la soberanía nacional. Si no, no lo es. Son cosas muy esenciales", y ha opinado que la independencia se conseguirá ejerciendo esta soberanía.

"SI NO NOS CONFRONTAMOS, NO GANAREMOS"

Ha explicado que es necesario arriesgarse para ganar: "Si no hacemos nada, no avanzaremos. Si no nos arriesgamos, no avanzaremos. Si no nos confrontamos, no avanzaremos. Y quieren todo el contrario: quieren que nos autocensuremos, quieren que nos acobardemos, que temamos".

"Cualquier batalla es una batalla a la que tenemos que ir para poner en cuestión a un estado que justamente tiene el punto débil en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos", empezando por el derecho a la autodeterminación, ha dicho.

LA INDEPENDENCIA, "MÁS URGENTE" QUE NUNCA

Torra ha valorado que la independencia es más urgente y necesaria que nunca por el coronavirus: "Estamos haciendo frente a la peor epidemia en siglos en Cataluña y en los Països Catalans sin los recursos que generamos y sin la soberanía que tanto nos conviene".

"Son tiempos difíciles, son tiempos de epidemia. La gestión nos obliga a dedicarle un esfuerzo inmenso", pero ha reclamado continuar la lucha por la independencia.