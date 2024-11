Un jefe policial declara que Boye dirigió trámites de blanqueo para el narco Sito Miñanco

El jefe policial que coordinó la operación Mito entre 2016 y 2018 ha testificado en el juicio que el abogado Gonzalo Boye dirigió trámites para que la red del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, recuperara casi 900.000 euros que le fueron incautados en el aeropuerto de Madrid-Barajas.



La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio al cerca de medio de centenar de acusados en esta causa, entre ellos el histórico traficante gallego Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.



Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.



En esta primera sesión del juicio ha testificado el inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió la operación, que ha recordado que la investigación se inició en 2016 cuando observaron que Sito Miñanco aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) -donde cumplía una condena por otra causa de drogas- para retomar su actividad delictiva.



"Sito Miñanco es un empresario del tráfico de drogas y no ha habido en España nunca una organización tan potente como la suya, y tenía expertos en todo, hasta de telecomunicaciones, un astillero -en Cambados (Pontevedra)- donde fabricaban sus propias embarcaciones y abogados", ha destacado el inspector, que ha calificado a Prado Bugallo de "gran líder".



Ha recordado que el 5 de febrero de 2017 fueron confiscados en el aeropuerto de Madrid Barajas a cinco de los acusados casi 900.000 euros de la organización de Sito Miñanco cuando se disponían a viajar a Colombia para realizar pagos a los suministradores de droga colombianos.



Una de las personas que llevaba parte del dinero, el acusado Manuel G.R, manifestó en Aduanas del aeropuerto que era dinero de su empresa, pero el inspector ha asegurado que "es mentira".



"Al incautarse el dinero perdieron los nervios y comenzaron a decir que había que recuperarlo y contactaron para ello con abogados, que no les ayudaron desde el punto de vista legal sino que falsearon documentos para recuperar el dinero mediante el uso de unos pagarés que ya fuero usados para justificar otras cantidades ya incautadas en una operación de narcotráfico anterior", ha explicado.



Según el inspector de la Policía, Gonzalo Boye era el abogado que dirigía los trámites para justificar el dinero intervenido.



Por otra parte ha destacado que el 2 de octubre de 2017 fue abordado en Las Azores el buque Thoran, en el que se incautaron 3.305 kilos de cocaína procedente de Ecuador que la organización compró a suministradores colombianos. Y ha añadido que el 9 de noviembre siguiente le fueron intervenidos 615 kilos de la misma droga en un almacén en Países Bajos.



A su salida de la Audiencia Gonzalo Boye, que ha representado a Sito Miñanco como abogado en otros casos, ha declarado a los periodistas: "Estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado".



"El mismo fiscal que tiene paralizado la investigación del caso Koldo es el que pidió en su día que se interviniesen todas mis comunicaciones entre abogado y cliente sin discriminación alguna, desde un caso de divorcio hasta de derechos humanos, lo que ha vulnerado el secreto profesional y el derecho de defensa", ha añadido.



Ha recalcado que se trata de "una acusación totalmente especulativa" y que este lunes ha aportado "más pruebas que demuestran que los hechos no son como los plantea el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación solo en base a un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad".



El abogado de Boye Su ha presentado al tribunal nueva documentación para tratar de desmontar la teoría de la Fiscalía de que preparó en 2017 en su despacho el blanqueo para Sito Miñanco.



En concreto, unos registros migratorios emitidos por Colombia para demostrar que la reunión entre Gonzalo Boye, Sito Miñanco y Manuel G.R. en el despacho del primero, al que alude el escrito de acusación de la Fiscalía no pudo producirse.



Según los nuevos documentos aportados por la defensa de Boye Manuel G.R. estaba en Colombia y no en Madrid para arreglar el tema del blanqueo y Sito Miñanco en Algeciras y en Marbella (Málaga) en las fechas señaladas por el fiscal.



Gonzalo Boye ha llegado a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".



La Audiencia Nacional ha ordenado búsqueda y captura de uno de los acusados, Robert M., que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión, al no haber comparecido a la vista.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es