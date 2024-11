Aemet, la UME y el Gobierno contradicen a Mazón, del que se sigue reclamando la dimisión

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Gobierno han cuestionado este sábado algunas de las afirmaciones sobre su gestión de la dana del 29 de octubre dichas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, al que la oposición exige su dimisión mientras el PP reprocha al PSOE su tacticismo.



Un día después de la comparecencia de Mazón ante el Parlamento valenciano, en la que se reivindicó para liderar la recuperación y achacó errores en la gestión a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet, se han sucedido las reacciones a sus palabras.



Desde Aemet, miembros presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre han destacado que entre las 17.00 y las 18.00 horas se estuvo hablando de la preocupante situación que ya se estaba viviendo en el barranco del Poyo y de la posibilidad de que la presa de Forata se rompiera, pero el mensaje masivo de Es Alert no se envió a la población hasta las 20.11 horas.



Fuentes de Aemet han indicado que la posibilidad de que la presa de Forata colapsara se mencionó en ese Cecopi alrededor de las 17.30 horas, casi tres horas antes de que la Generalitat activara el sistema Es-Alert de envío masivo de mensajes a los móviles de la población en Valencia.



El general jefe de la UME, Javier Marcos, ha asegurado que la unidad militar estaba alertada desde que la Generalitat decretó el nivel 1 de emergencia y que a las 15:41 horas, cuando tuvieron conocimiento de que la situación se estaba complicando y antes de que se elevase al nivel 2, salieron, anticipándose "a las órdenes oficiales".



En una comparecencia ante los medios, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el teniente general ha mostrado imágenes tomadas del 29 de octubre, en las que se ve cómo los vehículos de las Fuerzas Armadas avanzaban ya a las 18:00 horas por la A-3 inundada mientras iban comprobando que no había personas atrapadas en los vehículos que se encontraban a su paso.



Marcos ha precisado que cuando el primer elemento de reconocimiento compuesto por 96 soldados que se movilizó informó de la gravedad de la situación, alertó al resto de batallones de la UME y ordenó a los que tenían su base en la provincia de Valencia que se preparasen para salir, y las 00:28 del día 30 la UME ya estaba en Paiporta, epicentro de la catástrofe.



Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el día de la dana hubiese ningún "apagón informativo" por parte del Gobierno en relación a la crecida del barranco del Poyo, sino que "hubo todos los avisos necesarios y precisos y de manera permanente".



"Fue una comunicación permanente", con "la información oportuna, necesaria y precisa y continuada en el tiempo", ha dicho Marlaska, quien ha afirmado que está "absolutamente satisfecho" con la labor de la CHJ y de la Aemet, que suministraron "de manera automática" información "al conjunto de las instituciones competentes en las emergencias".



En el ámbito político, la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que destituya a Mazón, quien no puede seguir "ni un minuto más" en el cargo ni liderar la reconstrucción, y acepte el ofrecimiento de los socialistas de contar con sus votos para nombrar un president de perfil técnico.



También Compromís ha insistido en que Mazón deje de "aferrarse al cargo" y dimita por "negligente", mientras que Vox, socios de gobierno hasta este verano, ha avisado de que para liderar la reconstrucción debe dar "un giro total" a su gestión, asumir todas las medidas de Vox para ayudar a las víctimas y no "echarse en brazos del PSOE".



Sin embargo, desde el PP, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno central que "dé explicaciones y reconozca errores" sobre su gestión de la dana, como ayer hizo Mazón, quien "siempre ha estado al pie del cañón y ha dado la cara".



"Ahora esperamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé la cara. No la dio en Paiporta, salió corriendo y dejó al rey allí; que dé explicaciones, que deje de huir del Congreso de los Diputados, tampoco fue a la sesión de control la semana pasada, y que comparezca de forma voluntaria", ha dicho Bendodo.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el Gobierno de España es "un desastre absoluto, cercado por la impunidad, por la corrupción, por el abuso y por la mala gestión".



En declaraciones a EFE, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado a Morant que se dedique a "apostar por el tacticismo político", cuando lo que toca ahora es la "unidad" para la reconstrucción tras la dana, a lo que se están dedicando los populares.



Mazón no ha hecho declaraciones este sábado y se desconoce cuándo anunciará la remodelación de su gobierno para amoldarlo a una nueva vicepresidencia de la reconstrucción económica y social y a la nueva Conselleria de Emergencias e Interior.

