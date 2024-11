Koldo era "el asesor de confianza" de Ábalos, según describe en el Senado otro exasesor

Ricardo Mar, quien fue asesor de José Luis Ábalos en Transportes, ha descrito este viernes en la comisión de investigación del Senado que Koldo García era "el asesor de confianza del ministro", quien le llevaba "las cuestiones más personales", mientras él se ocupaba de tareas técnicas.



Durante cerca de dos horas, Mar ha explicado, a preguntas de un senador del PP y otro de Vox, cuáles fueron sus cometidos como asesor de Ábalos en el primer semestre de 2020, en la etapa en la que la Audiencia Nacional investiga una presunta trama de corrupción en ese ministerio.



Mar, quien a partir de julio de ese año pasó a ser el director del gabinete de Ábalos, ha indicado que incluso tras esa fecha Koldo García siguió siendo quien estaba más al tanto de la agenda personal del ministro, aunque él llevara la oficial.



"Supongo que tenía una relación más fluida", ha apuntado, así como ha señalado, en ese sentido, que el despacho de Koldo García estaba adyacente al de Ábalos y el suyo alejado, e ignora cuál de los dos despachaba más tiempo o más veces con el ministro.



Su relación con Koldo García era la normal entre "compañeros de trabajo" o "dos asesores que trabajan juntos", ha reiterado el compareciente, quien ha negado haber recibido nunca dinero del asesor que es investigado judicialmente, y desconocer "totalmente" por qué supuestamente en un cuaderno figura una notación de una entrega a un tal "Ricardito".



Respecto a la noche de enero de 2020 en la que presuntamente Ábalos estuvo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, Mar ha señalado que él no supo nada previamente y que la pasó celebrando su cumpleaños con su marido.



A la mañana siguiente, su marido le dijo "mira lo que ha pasado" y hasta ese momento él ni sabía quién era Delcy Rodríguez, y recibió una semana después un argumentario socialista sobre ese encuentro en Barajas, para unificar la versión, el cual leyó sin interés porque no era asunto de su competencia.



En cuanto a la relación con el empresario investigado Víctor de Aldama, Mar ha dicho que le vio "pocas veces" en el Ministerio y que en un viaje de febrero de 2018 a México le vio únicamente en dos reuniones, una en el Senado mexicano y otra en Oaxaca, en ambos casos sin formar parte de la delegación española, sino por parte del equipo del gobernador oaxaqueño.



Era "el cónsul honorario o algo así, el punto de unión con el gobernador de Oaxaca", ha contestado Mar, quien más tarde supo que Aldama trabajó para Air Europa y organizó el vuelo inaugural de la línea Madrid-Tiflis, que no se llegó a realizar y en cuyo listado de invitados provisional figuraba Ábalos junto a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Mar también ha declarado que no sabe "ni dónde está" el restaurante La Chalana y que conoce quién es Jéssica Rodríguez García porque "acompañaba al ministro en algún viaje", pero que él no entra "en la vida privada del ministro" ni lo haría nunca y que puede asegurar que "no se le pagó nunca ni un solo euro" del ministerio.



Miquel Jerez, senador del PP, ha lamentado que Mar no recuerde muchos detalles y ha barruntado que tendrá que contestar en "otros ámbitos donde no esté tan cómodo", como ante la Guardia Civil o la Audiencia Nacional.



Por el PSOE, Alfonso Gil ha advertido a Jerez de que Mar no ha sido llamado en la instrucción judicial "ni como testigo", por lo que su conjetura puede tener "derivaciones de otro tipo".



El presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha indicado que el comentario de Jerez era una suposición, pues incluía la palabra "posiblemente", y que, en cualquier caso, lo importante es que la comisión de investigación no atribuya ningún delito "en el dictamen" final por escrito, más allá de lo que diga algún senador "en el fragor del debate".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es