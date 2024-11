Los socios fuerzan al Gobierno a buscar un plan B para sacar adelante el paquete fiscal

Los socios parlamentarios del Gobierno han forzado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "buscar un plan B" para sacar adelante sus medidas fiscales, tras fracasar la negociación con ellos para que renunciaran al impuesto a las grandes energéticas pactado antes con Junts.



"La negociación tal y como la planteó María Jesús Montero es imposible. Está obligada a replantearla, a buscar un plan B", señalan desde Podemos, después de que el PNV ya advirtiera hace días de que el Gobierno estaba en una "vía muerta".



Montero encaró hace semanas esta negociación pactando primero con Junts per Catalunya la eliminación del impuesto a las grandes energéticas, a pesar de que sus aliados le habían advertido de que no renunciarían a él.



El PNV se sumó al acuerdo, fundamentalmente a cambio de medidas de lucha contra el fraude en los hidrocarburos, y posteriormente cedió Sumar tras conseguir otras de sus reivindicaciones, entre ellas un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo, un IVA del 21 % a los pisos turísticos, gravar seguros de salud privados y acabar con el régimen especial de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis).



En las últimas horas, Sumar ha intentado presionar en la negociación con el argumento de que el Ejecutivo necesita sacar adelante las medidas fiscales porque precisa de recursos para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia, ya que "con los fondos de contingencia no nos vale", advierten.



Desde Sumar aseguran que las necesidades de recaudación se han "multiplicado por tres" como consecuencia de la dana.



La negativa de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG a renunciar al impuesto a las energéticas hizo que el Gobierno se planteara este jueves desligar el paquete fiscal del proyecto de ley de tipo minínimo a las multinacionales y someter éste a votación en la comisión.



Junts advirtió entonces de que votaría en contra porque su apoyo a esa transposición iba en el "mismo paquete" del acuerdo que cerraron con el Gobierno sobre las medidas fiscales.



"Somos duros en la negociación y somos duros a la hora de defender el acuerdo", se refirmaba hoy en el Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.



El PP, según fuentes de este grupo, está dispuesto a apoyar la transposición europea, si no va ligada a la reforma fiscal, por lo que el "plan B" que busca Montero podría encaminarse a salvar con sus votos, el próximo lunes, la ley de tipo mínimo, a la que se incorporarían los cambios en el impuesto de sociedades para contrarrestar la pérdida de recaudación derivada de la anulación por parte del TC de las reformas que hizo el PP cuando gobernaba.



Por otra parte, el Ejecutivo podría contentar a sus socios aprobando por decreto una prórroga del impuesto a la banca y a las energéticas y dejar para el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 la negociación de las medidas fiscales, "como se ha hecho siempre", apuntan desde Podemos, donde sospechan que el "callejón sin salida" en el que se metió Montero se debe a que ella misma "podría haber pactado con las energéticas la eliminación del impuesto".



Por el momento, la Comisión de Hacienda, que lleva esta semana dos aplazamientos, está convocada para el próximo lunes a las 17:00 horas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es