Consuelo Ordóñez (Covite) manifiesta que el PP “está en las antípodas" de su hermano

La presidenta de Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha criticado al PP por tratar a las víctimas de ETA “como mercancía” y ha manifestado que la formación “está en las antípodas" de su hermano Gregorio, asesinado por ETA en 1995.



En declaraciones a los periodistas en Pamplona, en el marco de la XXII Jornada Anual de Covite, Ordóñez ha lamentado que algunos partidos, y especialmente el que pertenecía su hermano, el PP, recurren a las víctimas "para arrojarse al barro” en el debate político.



“Somos mercancía para ellos, igual que los presos de ETA son mercancía para la izquierda abertzale”, ha afirmado Ordóñez, quien ha calificado esa utilización como una “falta de respeto” y un “ataque a nuestra dignidad como víctimas”.



“No les importamos nada, ni una mierda. Han estado gobernando ellos y hasta se negaban a recibirme a mí cuando les estaba pidiendo por derechos de las víctimas”, ha opinado la presidenta del colectivo de victimas.



En su intervención, Ordóñez ha recordado que “nadie ha visto en este país una operación policial de disolución de ETA”, ya que “Zapatero negoció, pero luego Rajoy cumplió todas y cada una de las exigencias de ETA”.



“Vivimos un final de ETA negociado, y el PP lo materializó usando mentiras y la instrumentalización de sus víctimas”, ha proseguido, y por eso “es doloroso escuchar ahora cómo se arrogan la representación de las víctimas, cuando entonces no nos hicieron caso, se burlaban de nosotros y sufrimos una campaña horrible de odio en redes sociales”.



Ante las preguntas de los medios de comunicación de si tiene la esperanza de que la situación cambie, la presidenta de Covite ha respondido: “La verdad es que no tengo muchas esperanzas, visto la calidad que el nivel que tienen y que no han aprendido nada”.



Ordóñez ha lamentado también que desde el PP “nunca" han visto a su hermano "como una figura referencial para enseñar cómo hacía política”.



“Él gobernó con todos los partidos: primero, como concejal en el Ayuntamiento, lo hizo con el PNV, luego con EA, y finalmente con el PSE”, ha continuado, a lo que ha agregado que su hermano "entendía la política como el esfuerzo por llegar a acuerdos con quienes piensan diferente para mejorar la vida de los ciudadanos”.



“Eso es la política bien entendida, no lo que vemos ahora, que me resulta doloroso, porque conozco bien cómo era y cómo trabajaba”, ha finalizado.

