Feijóo pide a Sánchez retirar la candidatura de Teresa Ribera como comisaria

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que retire la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para la Comisión Europea y proponga a "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española".



En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Feijóo ha defendido que, tras la catástrofe de la dana, la ministra "con mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones", no es a quien España necesita como candidata ni quien la Comisión Europea necesita como Vicepresidenta.



El líder de la oposición ha comparecido después de que sus eurodiputados en Bruselas presionasen ayer para posponer las reuniones que valorarán el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la Comisión Europea, tras expresar su rechazo contra la vicepresidenta tercera por la gestión del temporal.



"El Gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría porque no tienen una mochila detrás ni de responsabilidad política ni en su caso, de responsabilidad judicial", ha afirmado Feijóo, que no ha dado un nombre para sustituir a Ribera, ni ha aclarado si le convencería como relevo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.



Ha argumentado que si da apoyo a un candidato en una "época sanchista" va a perjudicar, al tiempo que ha señalado que en el gabinete "hay personas que conocen la Comisión, que conocen la Unión, que la han trabajado y no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial".



Además, ha admitido que "en ningún caso" tiene la capacidad de vetar que el Parlamento Europeo elija como comisaria europea a Ribera -para lo que sería necesario el rechazo de todo el Partido Popular Europeo- pero ha defendido que sí la tiene para que los veintidós eurodiputados del PP español tengan opinión y postura.



También ha acusado al Gobierno de estar presionando y "chantajeando" a las instituciones europeas diciendo que "no se va a poder conformar la Comisión, sino se acepta la imposición de un país miembro, en este caso de España".



Y ha afirmado que la vicepresidenta tercera "no superó el primer examen del Parlamento Europeo", a pesar de que ayer no hubo reuniones para valorar el desempeño de los candidatos a vicepresidentes, sino únicamente un debate parlamentario.



Además, ha enmendado la gestión de la vicepresidenta tercera, a la que ha acusado de dedicarse a tiempo parcial al Ministerio desde las elecciones europeas y le ha reprochado no haber ejecutado en 2021 obras en el barranco del Poyo, que se desbordó en la dana, por una cuestión de "coste beneficio".



"Ahora nos damos cuenta del inmenso error", ha recalcado Feijóo, que pide una Comisión Europea libre de "sospecha".

