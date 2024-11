Críticas del Gobierno y la izquierda contra el PP por el boicot a Ribera como comisaria

El Gobierno y grupos de la izquierda como ERC han criticado al Partido Popular por "boicotear" la elección de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como comisaria europea, y han afeado que opere en la Unión Europea "en contra de su país".



El Ejecutivo ha reaccionado a la estrategia del Partido Popular, que en Bruselas ha logrado retrasar una semana las reuniones para valorar el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la Comisión Europea y maniobra para convencer al Partido Popular Europeo (PPE) de rechazar a la candidata española.



A su llegada este miércoles al Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado que estamos ante "un caso inaudito en el que el PP siempre opera contra su país" y ha defendido que "estamos en las mejores manos con la señora Ribera".



Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado lo que considera un "show" del PP para desviar la atención y "tapar una irresponsabilidad manifiesta en estos días", en alusión a la gestión de la dana.



"Es vergonzoso utilizar el momento político que se vive en España para intentar perseguir fines políticos", ha agregado.



También de "vergüenza" respecto a un Partido Popular que "ya se conoce en Europa" ha hablado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.



"Curioso patriotismo; al final, una persona con capacidad de optar a un puesto de tanta responsabilidad que sea boicoteada por la derecha española, pues curioso patriotismo", ha dicho, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.



Además, en los pasillos del Congreso se ha preguntado a los dirigentes del PP si cuentan con el respaldo del resto del Partido Popular Europeo para bloquear la elección de Teresa Ribera como comisaria, una cuestión que no han aclarado ni la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, ni su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.



La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha defendido que Ribera debe comparecer en el Congreso y dar las explicaciones sobre la dana que no ha dado hasta el momento porque es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.



Tellado, por su parte, ha sostenido que en el Pleno del Congreso debería estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar "a la fuga" para no dar explicaciones de lo que ha hecho su Ejecutivo, en referencia a su viaje a la cumbre del clima que se celebra en Baku (Azerbaiyán).

