PP denuncia que el Gobierno habla en el BOE de emergencia nacional para blindar a un cargo

El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno hace alusión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en concreto en el decreto ley de ayudas ante la dana, a una situación de "emergencia nacional" con la meta de "blindar a un cargo afín".



Lo ha denunciado este martes desde los pasillos del Congreso el portavoz del PP en esta cámara, Miguel Tellado, que ha calificado de "insulto" que la emergencia nacional a la que se alude en el decreto ley "se le haya negado durante 11 días a las víctimas de la catástrofe".



En concreto, el decreto ley prevé modificar una ley, la del régimen de personal de la Policía Nacional, para no tener que sustituir por jubilación al agente al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Política Nacional.



"En esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional", señala el real decreto publicado en el BOE.



El texto ha despertado las críticas de la dirección nacional del PP, pues su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido repetidamente la declaración de la emergencia nacional, que daría el mando de la gestión de la catástrofe al Ministerio del Interior.



"Valerse de un decreto de ayudas para garantizar la permanencia de un mando policial afín al ministro Marlaska es un insulto a las víctimas y un engaño al Congreso de los Diputados porque en ningún momento el Ejecutivo trasladó esta intención", han denunciado además fuentes oficiales del Partido Popular.



Esta formación acusa al Ejecutivo de utilizar políticamente "la mayor tragedia nacional que recuerda España".



Tellado, como ha hecho este martes el presidente de su partido, ha diferenciado además entre los "errores humanos" ante la catástrofe y los "errores de humanidad" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez.



El portavoz del PP no ha aclarado la posición de su grupo respecto a la puesta en marcha de una comisión de investigación y ha apuntado que el Gobierno tenía la oportunidad de dar la cara "sobre lo que ha hecho y lo que no" y sin embargo Pedro Sánchez ha preferido irse a Azerbaiyán -participa allí en la cumbre del clima- y escapar de la sesión de control.



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lleva desde el primer momento dando la cara y trabajando por los valencianos y que Feijóo ha sido muy claro a ese respecto.

