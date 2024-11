Feijóo defiende a Mazón: "Ha dado la cara desde el primer instante y ha hecho autocrítica"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dado la cara desde el primer instante durante la dana y ha sido el único que ha hecho autocrítica y se ha mostrado convencido de que tomará decisiones tras su comparecencia del jueves.



"Todo parecer indicar que está pensando en remodelar su gobierno", ha señalado Feijóo en una entrevista en Antena 3, en la que ha destacado la actuación de Mazón como responsable último de la Generalitat, aunque ha admitido que ha cometido errores, como no haber pedido la declaración de emergencia nacional.



"Si hay algún fallo, él ha asumido la autocrítica. Su gobierno tomará decisiones", ha afirmado el líder de los populares, que ha incidido en que "para eso está el presidente de un gobierno, para gobernar, no para delegar de lo malo".



En este sentido, ha distinguido errores humanos de los errores por falta de humanidad como los cometidos, en su opinión, por el Gobierno, que podría haber declarado "automáticamente" la emergencia nacional.



El líder del PP, que ha apuntado que ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro le han llamado estos días, se ha mostrado convencido de que si la Generalitat Valenciana estuviese en manos del PSOE, el comportamiento del Gobierno hubiera sido distinto.



Ha criticado que se haya cuestionado a Mazón por su comida del día de la tragedia y que, sin embargo, no se haya preguntado ni a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni a su número dos ni a la directora general de Protección Civil del Ministerio del Interior dónde estaban comiendo ese mismo día.



"Yo creo que se va a ir conociendo el relato (...) y se verá dónde estaba el problema", ha advertido Feijóo, que ha insistido en que ninguna comunidad tiene capacidad, competencias y recursos para gestionar una catástrofe similar.



Solamente, ha recalcado, la Presidencia del Gobierno cuenta con los recursos para gestionar una "emergencia nacional" como la ocurrida en la Comunidad Valenciana y en varias zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.



Ha reiterado así que si él hubiese estado al frente de la Moncloa, habría declarado la emergencia nacional y ha añadido que, por contra, el Gobierno de Pedro Sánchez ha "abdicado" de sus responsabilidades.



"Tenemos un Gobierno fallido a efectos de catástrofes", ha denunciado Feijóo, que ha recalcado que las víctimas requieren una "política de altura" como las que, a su entender, están demostrando las comunidades gobernadas por su partido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es