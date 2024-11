Errejón recurrirá la suspensión de la causa, que considera una maniobra de la acusación

La defensa de Íñigo Errejón recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la suspensión temporal de la causa decretada por el juez, tras solicitarlo la letrada de la denunciante, porque considera que se trata de "una maniobra dilatoria" de la acusación, que ejerce una abogada que no estaba personada formalmente en la causa.



El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar por un presunto delito de agresión sexual acordó este lunes dejar en suspenso la causa, como solicitaba la letrada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, debido al avanzado estado de gestación de la abogada.



Para este martes estaba prevista tanto la declaración de Íñigo Errejón como investigado como de la actriz, que quedaron anuladas.



En el auto del juez Adolfo Carretero, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado suspendió las actuaciones y plazos del procedimiento y lo archivó provisionalmente "por imperativo legal" hasta que la abogada de Mouliaá presente su alta médica en el juzgado, ya que debe tomar esa decisión en aplicación del artículo 179.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se reformó en 2023.



"Al haberse recibido en el día de hoy el parte de incapacidad temporal prologado de la abogada citada, quien se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza, la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento", explica el auto, en el que detalla que la denunciante no está en este momento personada legalmente en la causa.



Para la defensa de Íñigo Errejón, se trata de una abogada que no estaba personada formalmente cuando hizo esa petición y que está de baja desde el 7 de noviembre, y su solicitud supone "un absoluto fraude de ley y abuso de derecho", explica a EFE la letrada de la defensa, Eva Gimbernat.



"Es una maniobra dilatoria", añade, y asegura que Errejón "quiere declarar cuanto antes para dar explicaciones y defender su inocencia".



Por eso la letrada tiene previsto presentar el recurso ante la Audiencia Provincial a lo largo de esta semana.



La actriz Elisa Mouliaá denunció ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía que Errejón la agredió sexualmente hasta en tres ocasiones la misma noche de septiembre de 2021.

