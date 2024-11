Garamendi critica a Yolanda Díaz por querer sacar "réditos políticos" de la "desgracia"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este lunes a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por "hacer política de una auténtica desgracia" como la causada por la DANA al plantear a costa de empresas "arruinadas, que ya no tienen nada" el llamado escudo social.

"Lo que yo me quejo, en este caso del Ministerio de Trabajo, es de que está haciendo política de una auténtica desgracia. Y yo creo que aquí hay que estar todos a una. Pido unidad (...) Nosotros, los empresarios, estamos para ayudar y estamos, nunca mejor dicho, para sumar. Cuando ves medidas que son para ver si en el cartel político te da rédito o no, tengo que denunciarlo", ha subrayado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Sobre las críticas de Díaz acusándole de falta de "sensibilidad", Garamendi ha afirmado que los empresarios "tienen toda la sensibilidad" porque están ayudando "desde el primer minuto" a los afectados y a los pequeños comercios que han quedado devastados.

En todo caso, Garamendi ha querido dejar claro que sus críticas van dirigidas al Ministerio de Trabajo, no al de Economía, con Carlos Cuerpo al frente. "Yo no he hablado del Gobierno, he hablado del Ministerio de Trabajo. Con el ministro Cuerpo estamos trabajando en todo lo del Consorcio de Compensación de Seguros, donde están las compañías de seguros", ha apuntado.

"A pesar de que algunos digan otras cosas, las empresas estamos al frente de la manifestación de verdad, la de ayudar, sin planteamientos políticos", ha asegurado Garamendi, que ha añadido que se han movilizado desde las empresas 1.800 toneladas de ayudas enviadas en camiones.

"Las farmacéuticas se han movilizado, las eléctricas, las gasísticas, se ha movilizado todo el mundo y también las grandes constructoras, que ya tienen allí un montón de maquinaria, como también fueron del mundo del campo todos los tractores de la Comunidad de Murcia", ha explicado Garamendi.

El dirigente de la CEOE ha confirmado además el mensaje que ha puesto el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de que ha solicitado ayuda a CEOE para movilizar camiones que ayuden a desatascar las alcantarrillas y evitar así problemas de salud pública.

"Efectivamente, el presidente Mazón me llamó ayer a la noche con urgencia para plantear estos camiones para arreglar los problemas de lo que son las alcantarillas (...) Y estamos movilizándonos para que las compañías puedan trasladar todo el material, en este caso, a Valencia", ha dicho Garamendi.

Sobre las advertencias de Yolanda Díaz de que caerá "todo el peso de la ley" sobre los empresarios que están despidiendo a trabajadores afectados por la DANA, el líder de la CEOE ha instado a no ver "a la empresa permanentemente, de manera ideológica, como el gran problema".

"Al final sacaremos todas las empresas que están ayudando. Porque, insisto, lo que no vamos a entrar es en el planteamiento político de gente que quiere hacer política. Nosotros estamos en la manifestación real de ayudar al que quiera que se le ayude, y ahí estamos permanentemente. Por lo tanto, es que ni entro en la cuestión ni voy a entrar en un debate", ha defendido.

Asimismo, ha considerado "gravísimo e impresentable" que algún partido político, en alusión a Podemos, se haya planteado presentar una querella criminal contra grandes empresas españolas por la DANA cuando "lo único que están haciendo ahí es ayudar y trabajar".

Preguntado por si CEOE tiene cálculos de los daños causados por la DANA, Garamendi ha indicado que sólo en vehículos puede haber más de 50.000 en siniestro total. "Con el Ministerio de Economía hemos hablado cómo las distintas empresas, organizaciones, sectores, para ver cómo nos ponemos manos a la obra y cubrimos esa demanda, que va a ser inmediata, porque la movilidad es fundamental. Es decir, va a haber que trabajar mucho y en común, sin ideologías", ha añadido.

Garamendi ha señalado además que ha trasladado a Cuerpo que en el diseño de las ayudas por la DANA se tenga en cuenta a aquellas empresas que, sin tener su domicilio fiscal en las zonas afectadas, trabajan en Valencia. "Puede haber taxistas que se han quedado sin el taxi y no se pueden beneficiar de esas ayudas del decreto ley. Yo espero que se arregle. Lo estamos pidiendo al Ministerio de Economía, y creo que lo van a revisar", ha dicho.

PIDE UNIDAD A SÁNCHEZ Y MAZÓN

Sobre la bronca política por la gestión de la DANA, Garamendi ha afirmado sentir "tristeza", pues, a su juicio, es el momento de la unidad. "El día que tengan que hablar de política o de responsabilidades, pues que hablen. Ahora lo que hay que hacer es trabajar y coordinar. Yo voy a hablar con el que toque, de un lado o de otro, porque Valencia es España y España es Valencia", ha subrayado.

"Lo que yo pido es que Pedro Sánchez y Mazón en estos momentos vayan unidos", ha añadido Garamendi, que ha afirmado además que también habrá que trabajar en las inversiones, pues según la exigencia de la UE, hay previstos 38.000 millones de euros para invertir en infraestructuras del agua.

