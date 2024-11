IU no busca que Yolanda Díaz se eche a un lado en Sumar pero exige acelerar los cambios

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha dejado claro que no buscan que Yolanda Díaz dé un paso al lado en Sumar pero ha exigido que se aceleren los cambios en la coalición para que todas las organizaciones incluidas en ésta se sienten cómodas, "con espacios de decisión horizontal".



Maíllo, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha reconocido que la crisis provocada por la renuncia de Íñigo Errejón, acusado de acoso sexual, ha generado una situación muy complicada en la organización "y uno tiene que tomar decisiones en proporción a la sacudida que se ha producido".



Presentado por la exdirigente de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop, el líder de IU ha insistido en que hay que "acelerar" el proceso de cambio dentro de la coalición porque es necesario "reconectar con la gente que se ha desconectado".



De no hacerlo, ha avisado, la izquierda alternativa se arriesga a que todos esos ciudadanos que se han apartado de Sumar no vuelvan.



Ve bien, en este sentido, que el grupo parlamentario haya relevado a Errejón situando al frente a Verónica Martínez, pero "hay que dar más pasos" señalando al respecto que el grupo está inmerso en una "profunda reestructuración".



Maíllo, que ha elogiado la labor de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, ha subrayado la necesidad de que se pongan en marcha espacios de "decisión horizontal" y que todas las organizaciones incluidas en Sumar "se sientan representadas".



Sobre la unidad que aboga con Podemos, ha subrayado que ésta tiene que darse sobre una base programática, con primarias y sin vetos cruzados.



El coordinador federal de IU también se ha referido a los Presupuestos Generales de 2025, aún en el aire, para afirmar que si se consiguen aprobar habrá "una legislatura completa", y ha dicho que no cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga su cabeza una alternativa que no sea esta posibilidad.

