Los nuevos 'Hispanos' dan otro paso adelante con una clara victoria sobre Letonia

La selección española de balonmano avanzó hacia el Europeo 2026 al imponerse este domingo por un claro 29-38 a Letonia, en un encuentro en el que los nuevos y renovados 'Hispanos' dieron un paso adelante en su crecimiento como equipo.



El principal foco de atención de un choque en el que dada la enorme distancia que separa al conjunto español, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, del equipo letón, la victoria se daba prácticamente por descontada para los de Jordi Ribera.



Y eso que la selección española, como ya le ocurrió el pasado miércoles en la victoria (31-30) sobre Italia, volvió a dejar por momentos alguna que otra duda en defensa, donde más evidente se hace la falta de automatismos de estos nuevos 'Hispanos'.



Mucho más engrasado se mostraron los de Jordi Ribera en ataque, donde al conjunto español le bastó con un paso a una ofensiva con siete jugadores de campo para situarse con una cómoda ventaja de cinco tantos (7-12) a falta de once minutos para la conclusión del primer tiempo.



Jugó un papel fundamental el lateral derecho Imanol Garciandia, autor de cinco goles en los primeros treinta minutos, que cada vez parece con más confianza para lucir su poderoso lanzamiento lejano con el equipo español.



Confianza que todavía deben adquirir en el centro de la defensa la pareja que forman los pivotes Abel Serdio y Javi Rodríguez, que aún muestran excesivas dudas a la hora de elegir quien debe salir y quien quedarse para obstaculizar los lanzamientos rivales.



Una circunstancia que impidió a España romper definitivamente el encuentro al llegar al descanso (15-20), incapaces como eran los 'Hispanos' de controlar al lateral Janis Valkovskis, que cerró el primer tiempo con cinco dianas.



El conjunto español pareció corregir esos problemas defensivos en la segunda parte, en la que Jordi Ribera probó con distintas parejas en el eje central, por el que pasaron además de los ya mencionados Serdio y Javi Rodríguez, el joven pivote Víctor Romero, uno de los debutantes en esta concentración, y Miguel Sánchez-Migallón.



Esas alternativas que permitieron a España, junto con las paradas de Rodrigo Corrales, pese a la insistencia de Valkovskis, abrir definitivamente brecha en un marcador que reflejaba una renta de once tantos (22-33) para los 'Hispanos' a falta de diez minutos para la conclusión.



Una diferencia que el conjunto español no logró conservar pese al buen hacer de Djordje Cikusa, que, con 18 años, dejó claro que tiene un enorme futuro por delante con el equipo nacional con los cinco tantos que anotó en la segunda mitad.



Al igual que su mellizo Petar, que volvió a dejar pinceladas del inmenso talento que atesora en unos minutos finales en los que los hermanos Cikusa compartieron la primera línea con un Jan Gurri que, tras no jugar ni un sólo minuto ante Italia, fue uno de los más destacados del equipo español.



Un jovencísimo equipo que dio este domingo un nuevo paso en su crecimiento con un claro triunfo (29-38) sobre Letonia, que acerca un poco más a los 'Hispanos' al Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026.



- Ficha técnica:



29 - Letonia: Kuksa; Bors (1), Kreicbergs (3), Gorbunovs (2), Janis Valkovskis (9, 1p), Juzups (-) y Rogonovs (1) -equipo inicial- Kusners (ps), Plume (-), Borisovs (3, 2p), Jonuska (1), Kalnins (5), Meikans (-), Leonards Valkovskis (1), Kusners (-), Rancans (-) y Kurzemnieks (3)



38 - España: Sergey Hernández (1); Odriozola (4), Garciandia (5), Serdio (-), Javi Rodríguez (3), Gurri (3) y Dani Fernández (7, 5p) -equipo inicial- Corrales (ps), Casado (3), Tarrafeta (-), Petar Cikusa (-), Dani Dujshebaev (1), Carlos Álvarez (4), Víctor Romero (1), Sánchez-Migallón (1) y Djordje Cikusa (5)



Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-5, 6-9, 7-12, 11-16 y 15-20 (Descanso) 17-24, 19-26, 22-31, 22-33, 25-36 y 29-38 (Final)



Árbitros: Ilievski e Ilievski (MKD). Excluyeron dos minutos a Kurzemnieks y Jonuska por Letonia; y a Serdio y Víctor Romero por España.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo 4 de la fase de clasificación para el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026 disputado en el Centro Olímpico Zemgales de Jelgava (Letonia).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es