El PP valenciano cree que la manifestación está "politizada" por entidades catalanistas

El PP valenciano cree que la manifestación convocada este sábado en València y las principales localidades de la comunidad autónoma en protesta por la gestión de la dana y para pedir la dimisión de Carlos Mazón está "politizada" por entidades catalanistas.



"La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas de 'Països Catalans' vienen a montar lío y colapsar la ciudad de València. No les importan nada las víctimas, solo la política", lamenta el partido.



Igualmente, su síndic en les Corts, ha publicado otro comentario en el que condena "el uso político y partidista de las víctimas".



A su juicio, "es momento de respeto y memoria, no de aprovecharse de la tragedia para fines interesados. El PSOE y Compromís deberían estar respetando el dolor de todos los valencianos y cesar estas acciones".



Mientras se desarrollaba la manifestación el perfil del partido en X ha publicado nuevos comentarios con acusaciones a la CHJ. "La Confederación Hidrográfica tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, ya con el barranco desbordado. Seguridad Nacional avisó al Gobierno y no dijeron nada".



También ha insistido el partido en que: "hemos pedido ayuda y el Gobierno de España nos niega a los valencianos 25.000 millones para salir adelante. No tienen vergüenza. Lo sabían y no avisaron y ahora tampoco quieren ayudar".



Mazón también ha publicado varios comentarios esta tarde de sábado sobre la reparación del 80 % de las depuradoras afectadas por la dana y la puesta a disposición de los afectados de 214 viviendas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es