Díaz asegura que el peso de la ley caerá sobre empresas que violenten derechos laborales

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el peso de la ley caerá sobre las empresas que violenten los derechos laborales y están obligando a los trabajadores que no pueden desplazarse a acudir a su puesto, ya que la Inspección está actuando de manera "contundente".



Ha afirmado que todas las medidas de carácter laboral que va a aprobar el Gobierno este lunes abarcan desde el 29 de octubre, día de la dana, por lo que tienen vigencia y dan protección desde esa jornada, y no cabe vulneración de ningún derecho de los trabajadores y trabajadoras.



En una entrevista en la televisión autonómica À Punt recogida por EFE, la ministra ha asegurado que, a día de hoy, tiene un elenco de empresas que están obligando a ir a trabajar a sus empleados sin que estos puedan desplazarse.



Para ellas, ha apuntado Díaz, el Gobierno va a aprobar un permiso retribuido para esas personas.



Además, la Inspección de Trabajo está actuando "diariamente" de manera contundente, por lo que ha pedido a las empresas que respeten los derechos laborales y las normas que están hoy en vigor.



El Gobierno va a acompañar, en colaboración con la Generalitat, la reconstrucción de esta "catástrofe ambiental", que también ha ocasionado daños en centros dependientes del Ministerio y del servicio de empleo valenciano Labora.



Entre las medidas que va a aprobar el Gobierno, ha citado permisos retribuidos para afectados por la dana que no puedan trabajar por cuidados, problemas de movilidad o falta de conectividad; o la interrupción del cómputo de los contratos temporales, todo ello con fecha del 29 de octubre.



Será un conjunto de ayudas económicas a las empresas, a los sectores productivos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, que va a complementar las que esta semana pasada ha aprobado el Consejo de Ministros.



Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, ha dicho desconocer a cuántos trabajadores podrían afectar y ha reiterado que están a disposición de las empresas y trabajadores de la Comunitat Valenciana y del resto de España.



Díaz se ha pronunciado también sobre la celeridad en la actuación ante la tragedia de la dana al afirmar, "sin desvelar ninguna conversación", que el conseller la felicitó por la prontitud en las normas; y ha agregado que está volcada en la Comunitat Valenciana, en Castilla-la Mancha, Andalucía y Cataluña "por la gravedad" de la dana.



La ministra ha respondido que llegará el momento de analizar "lo qué ha pasado" al ser preguntada por su opinión sobre la llegada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) después de su inicio.



Ha defendido que los servicios públicos españoles "actuaron con prontitud, cuando era menester hacerlo, y además emitieron los mensajes que tenían que emitir para evitar parte de lo que hemos vivido".



"Aemet hizo lo que tenía que hacer, cumplió con un servicio público fundamental y parece presuntamente evidente que se ha llegado tarde, pero los servicios públicos españoles cumplieron con su misión de servicio público", ha aseverado, para insistir en que llegará el momento de las responsabilidades políticas.



Ha dicho estar acostumbrada a gestionar crisis, pero esta es "diferente" por las personas fallecidas y desaparecidas y "las destrucciones masivas" con un impacto "muy fuerte"; y se ha mostrado convencida de que los valencianos "van a sacar lo mejor de sí mismos" y pueden contar con el Gobierno "para todo lo que sea menester".



El Gobierno, ni tampoco la Generalitat, disponen todavía del impacto económico y social de la catástrofe, ni de la afectación ni del coste económico y social.

