Maíllo dice que Mazón "tiene que dimitir" junto con su consejera de Interior

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha manifestado este sábado que el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón, "tiene que dimitir" junto con su consejera de Justicia Interior, Salomé Pradas, por su "incompetencia, dejación de funciones, mentiras y absoluta frivolidad" en la gestión de la tragedia desencadenada por las intensas lluvias de la reciente gota fría y la enorme catástrofe derivada de la misma.

En declaraciones a los medios de comunicación en un encuentro con la militancia de IU celebrado en Córdoba, Maíllo ha señalado la "evidencia" de que en el Gobierno valenciano "ha habido incompetencia, mentiras y absoluta frivolidad" a la hora de gestionar la catástrofe humana y material derivada de la reciente gota fría, con 212 fallecidos en la provincia de Valencia y múltiples municipios completamente devastados por las trombas de agua y riadas.

Maíllo ha acusado al Gobierno popular de Carlos Mazón de "incapacidad de previsión del fenómeno" meteorológico que se avecinaba y, posteriormente, de "intentar tapar las negligencias y las incompetencias, cuando cada vez más son las evidencias" que ponen de relieve tales aspectos.

Ha acusado directamente a Mazón de "absoluta dejación de funciones", considerando que "cuando toque no sólo tiene que responder" políticamente, sino que "tiene que dimitir" junto con su consejera de Interior porque "no puede haber gente así" al frente de las instituciones.

"La situación de la consejera de Interior no se puede aguantar más porque no se puede ser más incompetente en su gestión y Carlos Mazón va a tener que asumir políticamente el desastre de unas decisiones, o de una no toma de decisiones, que han provocado muertes", ha resumido.

Maíllo ha avisado además de "la lentitud en las ayudas" promovidas por la Generalitat valenciana para los afectados y ha celebrado que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, haya resuelto implantar aspectos como expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor con obligación del mantenimiento de empleo o la prohibición del despido a quien se deba ausentar por estar afectado por el temporal.

"Celebramos que el Ministerio de Trabajo haya tomado la iniciativa de blindar los derechos de esos trabajadores hasta que no se normalice su situación y celebramos y agradecemos mucho el movimiento de voluntariado", ha enfatizado Maíllo.

