Pérez de los Cobos renuncia a que se ejecuten las sentencias que degradarían a 3 generales

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos ha renunciado a que se ejecuten las sentencias del Tribunal Supremo que le han sido favorables y que obligaban a la degradación de tres generales: Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio Rodríguez Medel.



Así lo ha anunciado en un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, el despacho de abogados Milans del Bosch, que ostenta la defensa de Pérez de los Cobos en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo contra "la reiterada postergación de la que viene siendo objeto para su ascenso a general".



El despacho ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta) en el que comunica que no va a instar la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por ese tribunal que anulaban los ascensos de tres coroneles de la Guardia Civil al empleo de General de Brigada.



El pasado mes de julio la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó tres sentencias que estimaban los recursos planteados por Pérez de los Cobos contra los ascensos de tres coroneles al empleo de General de Brigada y ordenaba su anulación, lo que suponía que debían volver al empleo de coronel.



Para Pérez de los Cobos, los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos fueron anulados entonces no son en ningún caso responsables "del ilegal proceder de la Administración".



Por ello, "y no siendo intención del coronel don Diego Pérez de los Cobos Orihuel afectar a la carrera profesional de estos compañeros suyos con decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles, esta parte pone en conocimiento del Alto Tribunal que no va a instar la ejecución forzosa de esas sentencias".



El escrito no hace referencia a la nueva sentencia del Supremo, hecha pública este jueves, que anulaba, también a instancias de Pérez de los Cobos, un cuarto ascenso a general de brigada, en este caso el del coronel David Blanes, que fue quien le sustituyó al frente de la Comandancia de Madrid a raíz de su cese por pérdida de confianza a raiz del informe que se envió a la juez que investigaba la posible repercusión de la manifestación del 8M en la propagación del covid.



Pérez de los Cobos, conocido por su actuación en el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, aprovecha en su escrito para criticar “las arbitrariedades constitutivas de infracciones del ordenamiento jurídico que por parte de los Ministerios del Interior y de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil" con respecto a los ascensos al empleo de General tras su cese en el año 2020 de su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid.



"Un cambio radical respecto del proceder que todos los gobiernos –de uno u otro signo político- habían sostenido durante las cuatro últimas décadas”, asegura.



En este sentido se congratula de que el Supremo, "además de "clarificar las arbitrariedades e ilegalidades que se están cometiendo, ha definido las actuaciones que deben ser corregidas por la Dirección General de la Guardia Civil y los Ministerios del Interior y de Defensa para no seguir transformando la discrecionalidad en arbitrariedad”.



Destaca también el escrito los "éxitos judiciales" y subraya que, tras la anulación del cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y su reposición en ese destino, el Tribunal Supremo ha estimado también los siete recursos presentados en relación con los ascensos a General de Brigada en la Guardia Civil.



La Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal estimó en 2023 los recursos de Pérez de los Cobos contra la decisión del Ejecutivo de ascender a general a tres miembros de la Guardia Civil, que quedó anulada.



Entonces, el Supremo ordenó al Gobierno retrotraer las actuaciones y valorar la evaluación realizada por el Consejo Superior de la Guardia Civil sobre la idoneidad de quienes vayan a ascender.



Tras la sentencia, el Ejecutivo volvió a realizar los nombramientos el pasado mes de diciembre y Pérez de los Cobos volvió a recurrirlos.



En respuesta, el Supremo estimó parcialmente los recursos del coronel y anuló de nuevo los reales decretos que acordaban los tres nombramientos a general de brigada, que ahora Pérez de los Cobos pide que se mantengan para no perjudicar a sus compañeros.

