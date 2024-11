Morant: "El relato de los hechos es incontestable"

La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha aseverado este jueves que "el relato de los hechos es incontestable", pero ha incidido en que es momento de que las administraciones cooperen y sumen esfuerzos y no de depurar responsabilidades políticas.



Morant ha hecho estas reflexiones en el programa "La mirada crítica" de Telecinco, donde ha vuelto a corroborar que el PSPV-PSOE apoyará los presupuestos de la Generalitat Valenciana y que lo hará además independientemente de la postura que el PP adopte ante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno central para el año 2025.



La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha incidido en el "profundo dolor" que está causando una tragedia que ha costado la vida a más de 200 personas y ha insistido en que las administraciones deben volcar ahora todos los esfuerzos en dar una respuesta rápida a las víctimas y a los damnificados para tratar de recuperar la normalidad.



No es el momento, ha dicho, de depurar responsabilidades políticas, se ha limitado a asegurar que "el relato de los hechos es incontestable" y ha recordado como parte de ese relato el aviso "rojo" (riesgo extremo) decretado por la Aemet, las llamadas de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana a los responsables de la Generalitat o los avisos de Seguridad Nacional.



Ha recordado que la delegada del Gobierno suspendió su agenda y se reunió con los alcaldes de los municipios que se podían ver afectados, que se sucedieron los avisos de la Confederación Hidrográfica, o que las llamadas de la delegada del Gobierno no fueron atendidas "de forma adecuada" en la Generalitat, que no emitió el aviso a los teléfonos móviles y la emergencia hasta las 20:15.



La ministra ha explicado que se puso, como ministra y como secretaria general de los socialistas valencianos, a disposición del presidente de la Generalitat para respaldar todas las acciones encaminadas a paliar la emergencia y los daños de la catástrofe, y ha situado en ese marco el respaldo a los presupuestos del próximo año.

