La Fiscalía se opone a la reapertura del caso 'Delcygate' pedida por Vox

La Fiscalía ha informado al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid de que se opone a la petición de Vox de reabrir la causa en la que se investigaba la estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020.



El citado Juzgado ya archivó en 2020 la causa al considerar que, aunque Delcy Rodríguez tenía prohibida por la Unión Europea la entrada y el tránsito en el espacio Schengen, la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.



Vox presentó el pasado 16 de octubre un escrito en el Juzgado en el que solicitaba la reapertura del procedimiento y amplió su querella frente a varias personas implicadas en dicha estancia contra el empresario Víctor de Aldama, investigado como presunto comisionista en la trama del caso Koldo.



El caso Koldo lo instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar una supuesta trama urdida para hacerse con adjudicaciones para compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus.



La representación de Vox basó su petición en supuestas "nuevas evidencias contrastadas mediante investigación judicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el seno de la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional.



Como tales hechos nuevos Vox citaba el supuesto "conocimiento e intervención" de Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos, de éste y de Víctor de Aldama en los hechos relacionados con la estancia de Delcy Rodríguez.



Y Vox añadía que "de los mismos también tendría conocimiento el presidente del Gobierno, quien habría autorizado expresamente la visita de Delcy Rodríguez".



Con referencia a pasajes del informe de la UCO Vox menciona "la vinculación que Víctor de Aldama tendría con el grupo Globalia y la intervención que en favor del mismo habría realizado ante el Gobierno venezolano".



Además "las relaciones que mantendría con personalidades venezolanas de alto nivel, su intervención en una operación de compra de oro y el interés personal que Víctor de Aldama tendría en la presencia de Delcy Rodríguez en España".



La Fiscalía argumenta que estos hechos en los que Vox basa su petición de reapertura del denominado caso Delcygate no inciden sobre la licitud o ilicitud de la presencia en España de la vicepresidenta venezolana ni sobre el conocimiento o autorización que pudo preceder su estancia en el aeropuerto madrileño.



"Es decir no convierten en penalmente relevantes unos hechos que ya el Tribunal Supremo entendió que tenía unos perfiles ajenos al derecho penal por cuanto suponían la infracción de una obligación de naturaleza política y en ese ámbito había de dirimirse la correspondiente responsabilidad", añade el Ministerio Público.



Y recuerda que "las actuaciones presuntamente delictivas de Koldo García y Víctor de Aldama analizadas en el atestado de la UCO están siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional y no justifican la reapertura de la causa solicitada por Vox".

