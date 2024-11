El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso del PP contra la ley de amnistía en un pleno en el que ha rechazado la recusación de la Abogacía del Estado contra el magistrado conservador José María Macías.



Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías, que ha guardado un minuto de silencio al comienzo del pleno por las víctimas de la dana, ha tomado ambas decisiones por unanimidad.



Los populares presentaron su recurso a primeros de septiembre y, de hecho, el tribunal había acordado llevarlo a Pleno para el 24 de septiembre, pero las 54 recusaciones contra cuatro de sus magistrados forzaron a retrasar la admisión a trámite del recurso del PP.



El recurso del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo es el segundo en pasar el filtro tras la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, cuya sentencia marcará el paso a la veintena de recursos presentados, la mayoría de comunidades autónomas y gobiernos regionales del PP.



Se da la circunstancia de que el ponente del recurso del PP es el magistrado José María Macías, quien, por otra parte, no ha sido apartado del debate de la amnistía al no haber prosperado el incidente de recusación planteado por la Abogacía del Estado.



Su recusación era la que más debate generaba porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldó dos informes contrarios a la norma.



No obstante, el pleno ha avalado la ponencia de la magistrada conservadora Concepción Espejel que ha desestimado la recusación por prematura, si bien con esta argumentación la Abogacía podría ahora plantearlo de nuevo al haberse admitido ya el recurso del PP.



Además, el tribunal tiene previsto aplicar la doctrina del anterior pleno y rechazar las recusaciones contra la magistrada progresista Laura Díez a instancias de la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Cantabria, Baleares y Andalucía.



Aprobada la abstención del exministro José Manuel Campo y rechazadas las recusaciones del presidente Cándido Conde-Pumpido, de Díez y ahora de Macías, el equilibrio de fuerzas se decanta por la mínima 6 a 5 a favor de los progresistas frente a los conservadores a la hora de abordar los recursos contra la ley de amnistía.

