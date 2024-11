Mañueco habla de “emergencia nacional” y condena la violencia contra Pedro Sánchez

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha condenado expresamente la agresión sufrida ayer por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en Paiporta (Valencia), ha alabado a los reyes y ha señalado que “estamos en una emergencia nacional”.



Mañueco ha protagonizado hoy un desayuno informativo organizado por La Razón, y la catástrofe ocurrida en Valencia hace seis días ha sido el principal tema del encuentro, así como el incidente que tuvo lugar en Paiporta, en el epicentro de la catástrofe, con gritos, barro e insultos contra los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón en su visita a este pueblo.



En su discurso inicial, después de un minuto de silencio, Mañueco ha destacado “el comportamiento ejemplar del rey y la Reina” durante los incidentes.



Y ha señalado también que, a pesar de las lágrimas de dolor y rabia, “cada vez hay más ayuda y es más eficaz”.



Además, ha destacado la solidaridad de los voluntarios, “que nos debe hacer sentir orgullosos de ser españoles”.



Sobre la agresión sufrida por Sánchez, ha condenado "todo tipo de violencia, la que se ha ejercido contra el presidente del Gobierno o contra quien sea, no puede ser ese el cauce para expresar la rabia que se está viviendo en estos municipios. La condeno tajantemente. Todas las fuerzas políticas debemos condenar siempre la violencia”.



Preguntado sobre si el uso de la expresión emergencia nacional implica una reprobación al Gobierno por no haber decretado el estado de alarma, o si cabe señalar responsabilidades autonómicas, Mañueco ha llamado a hacer “una reflexión muy profunda, dejando los colores políticos a un lado, porque la respuesta tenía que haber llegado de otra manera, tendríamos que haber actuado todos de otra manera”.



“Estamos ante una situación de emergencia nacional, y ahí quien tiene que estar al frente es el Gobierno de España, pero creo que llegará el momento en que hagamos esa reflexión con frialdad”, ha añadido.



“La naturaleza nos va a someter a muchas pruebas”, ha dicho también, señalando al cambio climático.



“No es el momento ahora de las cuestiones políticas, llegará. Pido que nunca nadie tenga que vivir una situación como la que se ha vivido. Me pongo en la piel de mi amigo Carlos Mazón, sé lo que estará sufriendo”, ha dicho.



Luego ha apuntado a que “el nivel 3 de alerta, el oportuno cuando se supera la responsabilidad autonómica, se puede solicitar desde la presidencia autonómica, pero también se puede decidir desde el Gobierno central. Hay que buscar el entendimiento, en situaciones de catástrofe no debe haber confrontación política”.



Después de rechazar la polarización, ha añadido que “el sistema autonómico permite acercar la gestión eficaz de los servicios públicos cotidianos a los ciudadanos… pero es verdad que cuando hay una emergencia nacional como esta, la mayor catástrofe natural del país, se requiere el esfuerzo y coordinación de todos”.



“Ahora hay que trabajar y ya llegará el momento de analizar cómo se tenía que haber comportado una administración u otra. No es un problema del estado de las autonomías, pero tenemos que mejorar la coordinación y la eficacia”.

