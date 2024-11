Marlaska espera que la GC identifique pronto a la "minoría violenta" que golpeó a Sánchez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado este lunes que un grupo "marginal" de violentos se organizó para provocar los altercados durante la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a Paiporta donde fueron increpados y recibieron lanzamiento de objetos.



En declaraciones a TVE, el ministro del Interior, ha señalado que la Jefatura de Información de la Guardia Civil ya está investigando lo sucedido y que "en las próximas horas o días" habrá avances significativos en torno a la identificación de los intervinientes en esos altercados.



Sobre los mismos, Marlaska ha dicho que fueron protagonizados por un grupo de personas "muy marginal" y que existió desde el primer momento un "mínimo de organización", aunque no ha querido detallar si detrás de los lanzamientos de objetos hay miembros de ultraderecha. "Se está investigando y no quiero adelantar las conclusiones que se tienen que sustentar en elementos objetivos", ha respondido.



Tampoco ha querido el titular del Interior señalar si era o no el momento más adecuado para que los reyes acudieran a la zona cero de la tragedia, pues es "obvio" que el objetivo de Felipe VI y Letizia era manifestar su solidaridad a la ciudadanía.



Marlaska ha explicado que el dispositivo de seguridad, como es habitual en estos casos, estaba diseñado por el equipo de seguridad de Casa Real que solicita apoyo y refuerzos a Guardia Civil y que, en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su equipo de seguridad decidió evacuarle por "razones obvias de seguridad".



"Había un riesgo evidente y ya había recibido un golpe. Su equipo de seguridad actuó de forma diligente", ha añadido el ministro.



Respecto a la cifra de fallecidos, ha asegurado que son ya en total por la dana 217 en Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Málaga y ha dejado claro que no se puede ofrecer una cifra "fiable" de desaparecidos.

