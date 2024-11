Las alertas por lluvias se concentran en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña

Diversas zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana continúan este sábado en alerta naranja por riesgo importante de lluvias, y en alerta amarilla -de menor intensidad- por riesgo de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.



Además, el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha incluido en amarillo zonas de Cádiz y Granada también por riesgo de lluvias y tormentas.



En la Comunidad Valenciana, que ha sufrido los efectos más devastadores de esta dana y donde el número de víctimas supera las 200, la alerta por riesgo importante de lluvias es en Castellón y durará toda la jornada.



Según Aemet, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 40 litros por metro cuadrado en el interior norte y litoral norte, mientras que en 12 horas se podrían recoger hasta 100 litros por metro cuadrado en estas mismas zonas.



En el litoral sur de esta provincia la alerta es amarilla y la previsión de lluvias acumulada en una hora es de 20 litros por metro cuadrado y de 60 en doce horas. Las tormentas que pueden ir acompañadas de granizo se prevén en el interior norte y litoral norte y sur.



La provincia de Valencia también aparece en amarillo por riesgo de lluvias, en concreto el litoral norte, donde la precipitación acumulada en una hora podría ser de 20 litros por metro cuadrado. No obstante, la Aemet señala que el aviso es de baja probabilidad.



En Cataluña el mapa de alertas de la Aemet señala en naranja zonas de Tarragona. Allí, tanto en el litoral sur como en el prelitoral sur se prevé una precipitación acumulada en una hora de 40 litros por metro cuadrado, y de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.



Como en Castellón, la alerta naranja por riesgo importante de lluvias está establecida para todo el sábado.



También lloverá, aunque con menor intensidad (aviso amarillo), en el litoral norte de Tarragona, el litoral de Barcelona, el litoral sur de Girona y depresión central de Tarragona, con 20 litros por metro cuadrado en una hora en las tres primeras áreas y de 15 en la depresión central de Tarragona.



Tanto en el litoral norte, como en sur, prelitoral y depresión central, se prevén tormentas, que en los tres primeros puntos podrían ir acompañadas de granizo (el aviso es amarillo).



El litoral de Barcelona está en aviso también amarillo por riesgo de fenómenos costeros, con viento del nordeste de 50 kilómetros por hora.



En Andalucía, que no aparecía esta mañana en el mapa de avisos de la Aemet, las alertas son para zonas de Cádiz y Granada.



En Cádiz, el aviso amarillo está establecido, por ahora, solo hasta las 14:00 horas. Allí se prevé que en el Estrecho la precipitación acumulada en una hora sea de 15 litros por metro cuadrado y que las tormentas puedan ir acompañadas de granizo.



En Granada, donde el aviso amarillo empezará a las 14:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, la previsión es que se recojan en una hora también 15 litros por metro cuadrado en Guadix, Baza, Nevada y Alpujarras.



En todos estos puntos las tormentas podrían ir acompañadas de granizo.



A diferencia de ayer, Baleares no está en alerta desde las 8:00 horas.

