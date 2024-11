Pedro Sánchez pide precaución desde la Aemet por la dana: "no ha terminado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes el centro de operaciones de la Aemet, una de las "instituciones más respetadas" de la Administración, desde donde ha pedido extremar las precauciones porque "la dana no ha terminado".



Así lo ha expresado Sánchez en su cuenta de X donde también ha colgado un video en el que aparece visionando imágenes de la evolución de la dana junto a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, y la presidenta de la Aemet, María José Rallo.



"Hoy he visitado el centro de operaciones de la Aemet, una de las instituciones más respetadas de la Administración. Su labor de observación y predicción es fundamental. La #DANA no ha terminado, hay provincias con avisos naranja y rojo. Extrememos las precauciones y estemos siempre atentos a las informaciones que nos dan las autoridades", dice el texto.

