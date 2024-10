El 97% de los autónomos ve barreras para emprender y falta de apoyo

Un estudio sobre el trabajo autónomo en el país realizado por la Universidad de Granada e Infoautónomos apunta que el 97 % de estos emprendedores encuentra "barreras" para emprender y una amplia mayoría opina que las políticas actuales no apoyan suficientemente a los trabajadores por cuenta propia.



Los datos del V Estudio Nacional del Autónomo (ENA), elaborados por Infoautónomos con la metodología de la Universidad de Granada (UGR), ofrecen una radiografía del perfil demográfico y la situación del autónomo en España obtenida analizando datos como la tarifa plana, la baja laboral o la satisfacción de 1.163 autónomos encuestados entre junio y septiembre de este año.



Los catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados de la UGR Francisco Liébana Cabanillas y Francisco Muñoz Leiva, y el presidente de Infoautónomos y de OnGranada Tech City, Marcelo Vázquez Ariza, han analizado el resultado del estudio y han destacado que el 60 % de los autónomos tiene dificultades para conciliar vida laboral y familiar y un 70 % no se siente protegido por la Seguridad Social ni las mutuas.



"El 97,1 % de los autónomos españoles considera que las políticas actuales no apoyan suficientemente a los trabajadores por cuenta propia", ha apuntado Vázquez, que ha sumado que el 45 % trabaja 10 horas o más al día y 8 de cada 10 no puede tomarse más de 20 días de vacaciones al año.



Por su parte, el catedrático Muñoz ha recalcado que 9 de cada 10 autónomos que se han dado de baja lo han hecho por problemas económicos y que la mayoría considera que emprender en España es complicado por la tributación, los pagos mensuales de la cuota y la burocracia.



Los datos analizados por la Universidad de Granada apuntan que el autónomo se siente víctima de una carga administrativa y de la incertidumbre financiera y prioriza adaptarse a la tecnología, que afronta como un desafío.



Según este estudio, el perfil del autónomo en España es el de un hombre de entre 40 y 54 años, dedicado a actividades profesionales, científicas y técnicas, sin asalariados y satisfecho con su actividad como trabajador autónomo.



El 94,6 % piensa que la prestación de jubilación es muy pequeña e imposibilita llegar a fin de mes y el 63 % se muestra a favor de las cuotas progresivas.



Un 70 % no cuenta con redes sociales para la promoción y venta del negocio ni vende a través de Internet y casi el 40 % lleva más de 10 años trabajando por cuenta propia.

