Feijóo acusa a Sumar de morir "por su propia medicina" con el caso Íñigo Errejón

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sumar de morir "por su propia medicina" con el caso de Íñigo Errejón, que ha tenido que dimitir por las denuncias de violencia machista en su contra, y ha extendido las responsabilidades políticas de un supuesto "encubrimiento" al PSOE.



"Me preocupa que en nuestro país sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría", ha señalado Feijóo este martes en una entrevista con EsRadio, al ser preguntado por la posibilidad de que se produzcan linchamientos en redes sociales.



"Esto se lo debemos a la ley del sí es sí y a todo lo que han venido planteando el propio partido que ha muerto con su propia medicina", ha afirmado.



El líder de la oposición ha recordado que el PP votó en contra de esta normativa, al entender que provocaba indefensión y que iba a producir excarcelaciones, y ha recalcado que las denuncias se deben interponer en las comisarías para que se activen los mecanismos correspondientes.



Además, ha señalado que casos como el de Errejón harían caer a "cualquier Gobierno" y ha extendido la responsabilidad a los socialistas.



"No quiero hacer leña, pero no me puedo callar ante un hecho que revela la catadura moral del Gobierno. Sin Errejón, sin su voto, no hubiera sido presidente del Gobierno. Les venía bien tapar lo de Errejón a la señora Yolanda Díaz y al señor (Pedro) Sánchez", ha afirmado.



Feijóo se ha referido a la denuncia de un tocamiento no consentido en junio de 2023 en Castellón, coincidiendo con la campaña electoral, y ha apuntado que si Sumar hubiese hecho lo que ha hecho ahora -pedir la marcha de su portavoz en el Congreso- los resultados electorales no serían los mismos. "Por lo tanto, lo supiste y lo tapaste", ha recalcado.



Ha afeado las "tres versiones" del caso Errejón, las de Más Madrid, Podemos y Yolanda Díaz. A su juicio, Sumar es una "jaula de grillos" y esto afecta al Gobierno porque Errejón era el portavoz parlamentario de uno de los socios de la coalición de Gobierno.



Además, preguntado por la posibilidad de que afloren casos de su partido, ha afirmado que "nadie pone la mano en el fuego por nadie" y ha agregado que al PP "no se le puede acusar de dar lecciones de todo y después de no ser ejemplo de nada".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es