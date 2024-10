Trabajo busca el pacto para reducir la jornada con una última propuesta de ayudas a CEOE

El Ministerio de Trabajo se reúne este martes con patronal y sindicatos con el objetivo de zanjar la negociación sobre la reducción de la jornada laboral con una nueva propuesta de ayudas directas para las empresas más pequeñas.



Trabajo ya ha avanzado que esta tarde planteará la "última oferta" para negociar la reducción de la jornada laboral y que, si no es suficiente para alcanzar un acuerdo donde esté la CEOE, cumplirá de todos modos con su compromiso de bajarla a 37 horas y media.



Esta oferta incluye ayudas directas a micropymes de menos de cinco trabajadores de sectores "más alejados" de la jornada de 37 horas y media, como el comercio o las peluquerías, y que decaería si la CEOE no entra al pacto.



Pero, aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que el acuerdo es posible, los agentes sociales no comparten esa visión.



El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se mantiene en su negativa a sellar un acuerdo tripartito para la reducción de jornada por ley y apunta a la negociación colectiva como ámbito en el que dirimir esta cuestión.



Fuentes empresariales aseguran a EFE que es muy difícil que la patronal suscriba un acuerdo y que Trabajo ni siquiera ha concretado a cuánto ascenderían unas bonificaciones que, añaden, requeriría del visto bueno también del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Desde los sindicatos, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, llevan semanas reclamando a la CEOE que deje de "marear la perdiz".



"Soy muy escéptico con la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque la posición de CEOE es inamovible", reiteraba Sordo la pasada semana, mientras que Álvarez criticaba ayer la postura de la CEOE a la que acusa de "jugar a política" y a la "ruleta rusa".



Los esfuerzos del Gobierno para cerrar un acuerdo con patronal y sindicatos han extendido una negociación que arrancó a principios de año, lo que ha complicado los plazos para cumplir con lo recogido en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar comprometiendo el paso intermedio de las 38,5 horas este año.



Con acuerdo o sin él, el siguiente paso será dar forma legislativa a este compromiso para que, como ha incidido Díaz, a 31 de diciembre de 2025 todos los trabajadores tengan por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas frente a las 40 horas vigentes.



Tampoco será sencillo el encaje parlamentario de esta medida, aunque desde Trabajo reiteran que nadie se puede oponer a una de las "mayores demandas de la ciudadanía".



No obstante, la negociación parlamentaria de esta norma sí se puede cruzar en tiempo y contenido con la presupuestaria y fiscal, lo que podría complicar una de las medidas "estrellas" de la coalición de Gobierno.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es