Ofensiva del PP en el Congreso y Senado para reprobar al fiscal general

El PP lleva este martes al Congreso y al Senado dos iniciativas para pedir la reprobación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras su decisión de seguir en el cargo después de que el Tribunal Supremo le abriese una causa por presunta revelación de secretos relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.



El alto tribunal decidió el 16 de octubre abrir un procedimiento al fiscal general para indagar en la difusión de información sobre la investigación por presunto fraude fiscal abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.



Tras conocer la decisión del Supremo, García Ortiz se mostró firme en su decisión de no dimitir, como le reclamaron algunas asociaciones de fiscales, en beneficio de la propia institución, y defendió que la ley atribuye a la Fiscalía la función de informar, "más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución".



Esto ha provocado que el PP lleve al pleno del Congreso la votación de una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno la destitución de García Ortiz "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones".



Una propuesta que el PP registró en mayo, después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad sobre el comunicado que publicó en marzo la Fiscalía de Madrid sobre la investigación al novio de la presidenta de Madrid.



El empresario se querelló contra dos fiscales por este comunicado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó elevando la causa al Supremo, que no ha visto delito en dicha nota de prensa, pero sí quiere indagar en la difusión de correos electrónicos.



Además de esta iniciativa, el PP también lleva al Senado una moción consecuencia de interpelación que aboga por el cese del fiscal general y pide instar al Gobierno "a no interferir en la independencia del poder judicial mediante descalificaciones públicas de decisiones judiciales y a dejar de realizar manifestaciones que supongan una implícita justificación de la presunta comisión de un delito como el de revelación de secretos".



Ya en mayo el PP llevó al Senado la reprobación del fiscal general, y el pleno avaló su "cese inmediato" ante "el incumplimiento de sus funciones", con los votos del PP y de Vox.



La pasada semana el PP también propició, con su mayoría absoluta en el Senado y junto a Vox, que la Cámara Alta instara al Gobierno a cesar de forma "inmediata" a García Ortiz.

