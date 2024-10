Yolanda Díaz reconoce que Sumar ha llegado "tarde" con el caso de Errejón y pide disculpas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido que Íñigo Errejón no debió ser diputado ni portavoz del grupo Sumar, pero ha insistido en que las informaciones sobre violencia sexual las han conocido esta semana y de haberlo sabido antes hubieran sido "contundentes" como ahora.



"Está claro que no debió ser diputado ni portavoz, es evidente, pero esta información (sobre denuncias de violencia sexual) la tenemos desde esta semana", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso tras una reunión a puerta cerrada con los diputados de Sumar para hablar del caso de Errejón, que el pasado jueves se retiró de la vida política tras acusaciones en redes, una de las cuales ha sido presentada ante la policía y está judicializada.



Díaz ha subrayado que si hubiera sabido durante la elaboración de la lista de Sumar para las elecciones generales de julio de 2023 que Errejón era "un presunto agresor sexual", "de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública".



"Yo lo único que sé de Íñigo Errejón (antes de las listas) es que asistía a terapia. Y lo que sé por él mismo es que estaba mucho mejor. No tengo conocimiento de nada más. Si alguien tenía conocimiento de algo más, que lo explique, yo no", ha añadido.



Díaz ha reconocido que Sumar ha llegado "tarde" con el caso de Errejón y ha pedido disculpas por ello, pero ha recalcado que actuaron con "contundencia" cuando tuvieron conocimiento de los hechos, a comienzos de la semana pasada.



"El martes noche se me comunica lo publicado por Cristina Fallarás, el miércoles se habla con Errejón y el jueves es expulsado de todas sus responsabilidades", ha relatado la líder de Sumar en el Gobierno de coalición, que ha mostrado su disconformidad con el comunicado que Errejón difundió "de forma unilateral" para anunciar su renuncia a todos sus cargos y lo ha calificado de "machismo".



Sobre la denuncia en redes sociales de un tocamiento por parte de Errejón a una mujer en un festival de música en Castellón en junio de 2023, ya en precampaña, ha dicho que se lo comunicó su equipo y que ella habló con la líder de Podemos, Ione Belarra, y con Más Madrid, partido del que formó parte previamente el expolítico.



"Más Madrid nos comunica que va a abrir una investigación y comunica que se cierra el expediente. Y después me comunica que esta mujer en cuestión de horas o días acaba retirando el tuit", ha señalado la vicepresidenta, que ha pedido a las víctimas que denuncien porque "para que funcionen los protocolos tiene que haber denuncia".



Por otro lado, ha criticado que haya formaciones políticas que quieran "aprovechar este drama" para "sacar rédito político", en alusión implícita a Podemos, y ha puntualizado que ella no lo hará.



En la reunión no se ha tomado ninguna decisión sobre el relevo de Errejón en la portavocía del grupo, ya que varias fuentes coinciden en que hoy no era el día para ello, sino para hablar de lo sucedido.



Prácticamente todos los diputados presentes y algunos técnicos han tomado la palabra en el encuentro, de más de dos horas de duración, según fuentes del grupo Sumar, la mayoría de ellos para compartir impresiones y pedir aclaraciones.



No obstante, también ha habido voces críticas que han denunciado que la elección de Errejón como portavoz no fue adecuada por falta de horizontalidad y que han pedido cambios organizativos internos en el grupo.



La preocupación era evidente en las caras de los diputados de Sumar, y de hecho la propia Díaz ha reconocido que están "desolados", que la sociedad española está "en shock" y que las víctimas "sufriendo", pero ha señalado que su grupo está "a la altura de las circunstancias" y que el Gobierno de coalición con el PSOE "va a seguir trabajando por los derechos de las mujeres".



"Creemos que tenemos que trabajar humilde e incansablemente para construir una nueva cultura política y personal que recomponga el lazo que se ha roto estos días", ha declarado la vicepresidenta, que cree que no tienen la "fórmula mágica" para abordar el caso de Errejón y que la única manera de "compensar" lo que ha ocurrido es mejorando los mecanismos de prevención y acompañamiento a víctimas.



Además, ha subrayado que Sumar "está a disposición" de las víctimas para "cualquier cosa que necesiten": "lo que tenemos que hacer ahora es defender a las víctimas, acompañarlas, todo lo que las mujeres quieran que hagamos, lo vamos a hacer, si quieren que nos personemos, lo haremos, hoy son las victimas las que tienen que decir cuál es el apoyo que quieren de nosotras".

