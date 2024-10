La exjefa de gabinete de Errejón acusa a Más Madrid de mentir y de abuso de autoridad

La exjefa de gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, ha acusado a la dirección de Más Madrid de mentir después de que el partido afirmara que ella minimizó una agresión del exportavoz parlamentario de Sumar denunciada en redes sociales en 2023, y de abuso de autoridad por exigirle su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, ante lo que no descarta ir a los tribunales.



En un nuevo mensaje en X, Arenillas, a quien el partido exigió su dimisión, mantiene que informó a la dirección de la denuncia de agresión contra Errejón que se publicó en redes sociales en 2023, y anuncia que deja su acta de diputada a disposición del Comité de Garantías de la formación.



"En las próximas horas presentaré una denuncia formal por vulneración grave de los estatutos ante la Comisión de Garantías de Más Madrid, que espero se active con rapidez y trabaje con independencia, sin renunciar a acudir a los tribunales", ha afirmado tras subrayar que el único órgano con competencias para exigirle la dimisión es el Comité de Garantías.



De esta manera, deja en el aire que finalmente vaya a entregar su acta como diputada en la Asamblea de Madrid como anunció la formación.



Es su respuesta a la comparecencia de las coportavoces de Más Madrid -Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre-, quienes la han acusado de haber "minimizado" el acoso denunciado en redes sociales contra Íñigo Errejón.



Arenillas niega que encubriera cualquier episodio de acoso de Errejón y reitera que puso estos hechos en conocimiento de la secretaria de organización del partido, en aquel momento Manuela Bergerot.



“Quizás no hice lo suficiente, pero lejos de encubrir u ocultar información, informé. La dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores, ni hacerlos públicos ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normas internas y, más tarde, la denuncia en redes desapareció y nadie consideró que aquel episodio requería mayor acción”, cuenta en su comunicado.



Finalmente, Arenillas explica que está “en shock” ante los testimonios de las mujeres que se han reconocido agredidas por Errejón, pero condena que “un abuso no se tapa con otro”, en alusión a su formación.

