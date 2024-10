Feijóo presenta este lunes su alternativa al Gobierno, marcado por corrupción y escándalos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que retratará "un Gobierno en llamas" y "cercado por la corrupción y escándalos" como el 'caso Errejón', en el que culpan a la vicepresidenta Yolanda Díaz de "encubrir" el comportamiento de su hasta ahora portavoz parlamentario en el Congreso.

"La alternativa del PP ha de abrirse paso cuanto antes porque hay un clima de putrefacción insoportable en torno al Gobierno, cercado por la corrupción y los escándalos", han asegurado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, que han descartado la vía de la moción de censura alegando que no cuentan con apoyos parlamentarios en este momento.

Feijóo ha citado este lunes a la plana mayor de su partido a una reunión en la que buscará visualizar la "alternativa" del PP, centrada en los problemas de los ciudadanos --como la vivienda o la conciliación-- frente a un Gobierno cuya prioridad es "tapar" los "escándalos" que le rodean, según fuentes 'populares'.

"Llegaron al Gobierno de la mano de una moción de censura para liderar la lucha contra la corrupción y además plantearon que serían el Gobierno más feminista de la historia", resaltó el viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Fuentes del equipo Feijóo sostienen que están ante el "caso Sánchez" porque el presidente del Gobierno "está rodeado de corrupción". "Es el 1 para toda la trama corrupta", afirmó el miércoles Feijóo en el Congreso, donde pidió formalmente su dimisión tras conocerse que el juez había pedido al Supremo la imputación de su exministro y exnúmero dos en el PSOE, José Luis Ábalos, por su "papel principal" en la 'trama Koldo'.

"La situación que estamos viviendo no tiene precedentes en la democracia española", proclamó Feijóo, que recordó que el juez dice que existen indicios de que Ábalos formaba "parte de una organización criminal" y es "imposible que todo sucediese sin el conocimiento del 1".

Feijóo y el PP seguirán poniendo el foco en conocer el vínculo entre Sánchez y el empresario Víctor Aldama, en prisión por el presunto fraude de los hidrocarburos, después de que el miércoles desde Portugal no respondiese si mantuvo contactos con él cuando fue preguntado expresamente. "La pregunta que Pedro Sánchez tiene que contestar es: ¿Cuándo, cómo y dónde se ha reunido con el señor Aldama?", recalcan en el PP.

Los ataques de Feijóo no se dirigirán solo a Pedro Sánchez, sino también a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que desde el PP acusan de "encubrir" y "ocultar" los comportamientos de Errejón, al que nombró portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso el pasado mes de enero.

Los 'populares' advierten de que hay denuncias contra Errejón que se remontan a 2021 y, pese a ello, Díaz decidió meterle en las listas electorales y, más tarde, darle la portavocía del Congreso, tras la marcha de Marta Lois a Galicia para encabezar la lista de Sumar en los comicios autonómicos.

"Lo sabían en el equipo técnico de Sumar. Y lo han tapado", sentencian fuentes 'populares', que creen que Yolanda Díaz debe "asumir responsabilidades políticas" por este caso porque, según subrayan, "conocerlo y no denunciarlo te convierte en cómplice".

Según el PP, "no han fallado los protocolos de Sumar sino que ese partido ha obviado delitos penales para proteger a su portavoz parlamentario", subrayan las mismas fuentes, que han recriminado a ese partido que el martes, cuando ya había abierto una investigación interna ante las acusaciones a Errejón, le permitirá subir a la tribuna del Congreso.

En 'Génova' acusan al PSOE, Sumar y Podemos de definirse como "feministas pero albergar conductas totalmente contrarias", recordando "otros escándalos" que han conocido estos meses como el 'caso del tito Berni' o el supuesto piso a la pareja de Ábalos que pagaba la 'trama koldo'. "Estos casos son una vergüenza. Somos el hazmerreír de Europa", aseguran en el equipo de Feijóo.

Los 'populares' también ponen el foco en Podemos, dado que, a su entender, sería incomprensible que el partido que dirige Ione Belarra pueda darle sus votos al Gobierno de PSOE-Sumar para aprobar los Presupuestos en la actual situación,

En el equipo de Feijóo afean a Podemos que no haya sido más duro con Sumar y el Gobierno de Sánchez tras el 'caso Errejón'. "Podemos no puede ser sustento del Gobierno mientras Díaz esté dentro. Si lo hace, será cómplice", indican las fuentes consultadas, que recalcan que sin los votos de Podemos no habrá Presupuestos.

Desde el PP critican además que Pedro Sánchez se haya limitado a poner un mensaje en redes sociales, en el que condena la actuación de Errejón y expresa su "confianza" a Yolanda Díaz. "Esto no se despacha con un tuit", insisten en 'Génova'.

En este Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo posará con sus 'barones' territoriales, una foto que se produce en medio de la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en La Moncloa, de la que se ha descolgado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El plante de Ayuso a Sánchez ha contado con el respaldo de sus compañeros de partido, empezando por Feijóo, que recordó que el Gobierno la ha llamado "corrupta" y a su pareja "delincuente confeso". "¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones?", se preguntó.

El Comité Ejecutivo del PP coincide el mismo día que se celebra la reunión del comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes que Sánchez quiere celebrar en Cantabria a primeros de diciembre para hablar del problema de la vivienda.

Los 'populares' exigen que esa Conferencia de Presidentes sirva para abordar también otros asuntos de Estado, como la financiación autonómica, la crisis migratoria o la falta de médicos en atención primaria.

