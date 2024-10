Abascal: "Los españoles recuperarán su dignidad cuando Sánchez les devuelva la palabra"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este sábado que los españoles no van a recuperar su "dignidad" hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les "devuelva la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales".



En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, antes de participar en un encuentro con afiliados, ha indicado que eso pasa también por que Sánchez dé "explicaciones en el banquillo, las explicaciones que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación".



Explicaciones sobre "la corrupción generalizada que caracteriza, en estos momentos, al Gobierno de España y que preside todas sus actuaciones, la corrupción económica, la política y la moral", ha indicado.



Ha precisado que durante estos días "solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías, pero en realidad todos ellos son culpables y, además, son culpables de todo".



"Son culpables de la promoción de la inmigración masiva mientras los españoles lo están pasando mal y, en concreto, el 60 % de los andaluces no llegan a final de mes; de la suelta de terroristas y de violadores poniendo en peligro a las mujeres e insultando a las víctimas del terrorismo; de haber protegido a pederastas y a violadores y de haber encubierto agresiones sexuales; y de recibir el aplauso de Hamás por su política internacional", ha sentenciado.

Asimismo, los ha responsabilizado de la corrupción política, de la investidura basada en la mentira a los españoles y en el pacto con todos los enemigos de la convivencia y de la unidad nacional; y de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y a su partido y que está investigada por los tribunales.



Abascal ha proseguido su denuncia al asegurar que también son "culpables" de haber utilizado las instituciones a su servicio, a la Abogacía del Estado para defender una familia, del asalto a las instituciones, a TVE, a la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y la justicia, en estos últimos casos, con la ayuda "inestimable" del Partido Popular.



En definitiva, ha añadido, "son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada".



"Estos días se habla solo de uno de ellos y son muchos, pero hay uno que es el principal culpable, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable en última instancia de todo lo que está pasando", ha concluido.

